تراجع أسعار مواد البناء بالأسواق

الخرطوم: عبير جعفر

تشهد مواد البناء بأسواق الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان تراجعاً في الأسعار، وعزا التجار ذلك إلى الوفرة وضعف حركة الشراء.

وقال تاجر أسمنت وسيخ بسوق السجانة “الطيب أحمد” في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك تراجعاً في أسعار الأسمنت والسيخ بسبب الوفرة وركود السوق، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر تراجع من (132) ألفاً إلى (125) ألف جنيه، وسعر أسمنت قنا المصري من (120) إلى (102 و105) آلاف جنيه، أما أسمنت صخر السودان فتراجع من (131) إلى (124) ألف جنيه، وأسعار السيخ بسوق السجانة تتراوح ما بين (500) ألف إلى (480) ألف جنيه، كاشفاً عن ندرة في سيخ حديد التسليح التركي الذي بلغ سعر الطن منه (510) آلاف جنيه، متوقعاً تراجعاً في الأسعار.

وأكد تاجر أسمنت بأم درمان “الفاتح بدر” تراجع أسعار مواد البناء من الأسمنت والسيخ نتيجة لتراجع حركة البيع في فصل الخريف رغم وفرة المعروض بالسوق، مشيراً إلى ضعف القوة الشرائية، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر بلغ (125,5) ألف جنيه، أما أسمنت قنا المصري فبلغ (105) آلاف جنيه، وأشار إلى وفرة مواد البناء بالسوق، مبيناً أن سعر سيخ الأسعد تراجع من (590) ألفاً إلى (500) ألف جنيه، أما طن سيخ الأمجد فبلغ (470) ألف جنيه للطن، مشيراً إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع وتذبذب أسعار العملات، متوقعاً المزيد من انخفاض الأسعار باستمرار الركود والكساد بالأسواق.

وفي ذات السياق، قال مورد أسمنت ببحري “بابكر فضل” إن هنالك تراجعاً كبيراً في أسعار الأسمنت والسيخ بسبب تراجع أسعار العملات وتراجع الطلب في موسم الأمطار، وقال إن السوق يعاني من الركود، مبيناً أن سعر أسمنت صخر السودان تراجع من (130) ألفاً إلى (124) ألف جنيه للطن، وأسمنت عطبرة من (132) ألفاً إلى (128) ألف جنيه، مبيناً أن سعر سيخ أبانوب تراجع من (525) ألفاً إلى (480) ألف جنيه، وبلغ أوميقا (450) ألف جنيه، والأمجد (470) ألف جنيه، وسعر سيخ الأسعد تراجع من (530) ألفاً إلى (500) ألف جنيه للطن، وقال إن الغلاء انعكس على القوة الشرائية، شاكياً من استمرار الكساد بالأسواق، متوقعاً تراجع الأسعار خاصة في الخريف واستمرار الركود.