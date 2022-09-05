ارتفاع المأموريات الحقلية للأبحاث الجيولوجية إلى (60)

الخرطوم: رحاب فريني

كشف تقرير النصف الأول للعام 2022م للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن ارتفاع عدد المأموريات الحقلية، حيث فاق عددها (60) مأمورية، كما تم إجراء (167) دراسة مجهرية لعينات مختلفة، بجانب قطع وتجهيز شرائح وعينات مصقولة لـ(82) عينة، فضلاً عن تجهيز (2144) عينة بالمختبر.

وأشار التقرير إلى اقتراح (26) مربع اتفاقيات امتياز، كما تم منح (84) رخصة بحث عام و(21) بحث مطلق، فضلاً عن موافقات مبدئية لتسجيل أسماء أعمال بلغ عددها (92).

وأكد رئيس مجلس الإدارة د. الشيخ محمد عبد الرحمن أن انفتاح الهيئة على الولايات يسهم في تطوير العمل الجيولوجي والبحثي باعتبار الولايات مصدراً للموارد، فضلاً عن التوسع في المكاتب الولائية الذي يساعد في إزالة التقاطعات، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالأحجار الكريمة وشبه الكريمة وتدريب المجمعات على معرفتها، مشدداً على ضرورة إكمال العمل في مركز الدراسات الميتالوجية، بجانب الاهتمام بالتدريب ووضع مسارات له.

وأكد المدير العام للهيئة العامة الجيولوجية جيولوجي مستشار عثمان حسن القادر، ضرورة الانفتاح على الولايات وتوفير الإمكانيات كافة المادية والبشرية لها حتى تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله.