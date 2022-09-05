تراجع سعر الدولار لـ575 جنيهاً بالسوق الأسود.. تعرّف على الأسباب

الخرطوم: عبير جعفر

تراجع سعر الدولار بالسوق الأسود – المُوازي في تداولات اليوم الاثنين، وبرّر التجار لزيادة المعروض بالسوق وتراجع الطلب على العُملات.

وطبقاً لمتعاملين تحدّثوا لـ(السوداني)، فإنّ سعر البيع تراجع من 577 جنيهاً إلى 575 جنيهاً وسعر الشراء من 573 جنيهاً إلى 572 جنيهاً.

فيما استقر سعر الريال السعودي عند 150 جنيهاً للشراء أما البيع 153 جنيهاً، وسعر الدرهم الإماراتي 156 جنيهاً للبيع والشراء 153 جنيهاً، وسعر شراء الريال القطري 151جنيهاً والبيع 154 جنيهاً، وسعر اليورو 560 جنيهاً للشراء والبيع 565 جنيهاً.

وقال المتعاملون إنّ هنالك وفرة في حجم المعروض من العملات مع ضعف الطلب، ولفتوا إلى أنّ استمرار الركود يسهم في المزيد من التراجع في أسعار العملات.