نقابة الصحفيين: سنقف مع الشعب السوداني في قضاياه العادلة ونضالاته المستمرة

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس نقابة الصَّحفيين السُّودانيين المنتخب، اجتماعه الأول يوم أمس، وأكد المجلس التزامه الكامل بالوقوف مع الشعب في قضاياه العادلة ونضالاته المستمرة ضد السلطة الانقلابية القائمة.

وأوضح المجلس أن ما تحقق، جاء عبر مخاض صعب، مهّدت الطريق إليه دماء الشهداء الذكية وبسالات السودانيين الأوفياء وإرادة الصحفيات والصحفيين الشرفاء، مشددين على المضي بعزم لبناء نقابة حرة ومستقلة.

وقال مجلس النقابة في بيان له: “عهدنا مع جموع الصحفيين والصحفيات أن تكون النقابة حرة ومستقلة وتمد يدها بيضاء لكل أبناء وبنات شعبنا الشرفاء. وفي ذلك نتطلع بأن تكون النقابة داعمة لتطلعات شعبنا في بناء دولة مدنية ديمقراطية والسعي حثيثاً لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة وحق الحصول على المعلومات وتداولها”.

وتعهّد المجلس بالعمل على فتح السجل الصحفي ومراجعة النظام الأساسي وكافة مراحل التأسيس، مع الاسترشاد بكل ملاحظات الصحفيين والصحفيات.

مضيفاً: “إنها ساعة للوفاء، وهنا نذكر أعضاء المكتب التنفيذي لآخر نقابة للصحفیین ونترحم على أرواح الذين رحلوا عن دنيانا، ونزجي التحايا والدعوات بموفور الصحة لمن بقي على قيد الحياة وكتب لهم أن يبصروا معنا ساعة فجر ميلاد النقابة الجديد بعد غياب قسري لأكثر من ثلاثة عقود.. ونزجي التحايا إلى الذين كانوا أنجماً زواهر في بلاط صاحبة الجلالة وتواروا بعامل السن أو المرض. ونقول لهم لن ننساكم”.

وقدم المجلس، التحايا والثناء لجموع الصحفيين والصحفيات في المهاجر والمنافي، ولجموع الصحفيين والصحفيات الذين تقاطروا زرافات ووحدانا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب نقيب الصَّحفيين وأعضاء مجلس النقابة، “حيث شكّلت عملية الاقتراع والفرز برغم التنافس المحموم لوحة جسّدت مقولة الآباء المؤسسين، أن لكل حزبه والنقابة للجميع”.

ومضى المجلس في القول: “في مقامنا هذا نرسل أسمى آيات الشكر والتقدير إلى لجنة الانتخابات ولجان المراقبة واللجنة التسييرية لنقابة المحامين وتنسيقيات لجان المقاومة وكل الهيئات والكيانات والمؤسسات التي باركت إعلان مولد النقابة المنتخبة. والذين أسهموا في إنجاح هذا الأمر وعلى رأسهم دار المهندس وصحيفة التيار وطيبة برس”.

هذا وسيتواصل انعقاد المجلس يوم الخميس 8 سبتمبر الحالي لإجازة لوائحه الداخلية وانتخاب لجنته التنفيذية.