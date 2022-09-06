هيكل إداري مقترح لفك الاختناق الوظيفي بالإذاعة والتلفزيون

الخرطوم: السوداني

أطلع وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، د. جراهام عبد القادر، على الهيكل الإداري المقترح لفك الاختناق الوظيفي والترقي بالنسبة للعاملين بهيئة البث، والعاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وعقد الوزير اجتماعاً، أمس (الاثنين)، مع وزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين بالوزارتين.

تناول الاجتماع الظواهر السالبة التي يتعرض لها السودانيون بالخارج، لافتين إلى تجاوزات بعض مكاتب الاستخدام ووكالات السفر والسياحة.

وأمن الاجتماع على التنسيق والتعاون بين الوزارتين في معالجة الظواهر السالبة وضرورة تفعيل القوانين، وخرج بتكوين لجنة مشتركة للتفتيش، وإعداد كشف بأسماء الوكالات المخالفة حتى يتسنى القيام بالإجراء المناسب، وضرورة التوعية العامة للمواطنين في التأكد من سلامة إجراءات عملهم بالخارج.