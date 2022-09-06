عاجل (السوداني): نهب ثلاث قوافل لأطباء بلا حدود بولاية الجزيرة

ود مدني: عمران الجميعابي

أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، إسماعيل العاقب، عن تعرض ثلاث قوافل إعانات، لمنظمة أطباء بلا حدود للنهب قبل قليل، في طريقها للمتضررين بالمناقل.

وأرجع العاقب، الأمر لدى لقائه د. رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السودانية، بقصر الضيافة بود مدني صباح اليوم، لعدم إخطار السلطات الولائية بدخول القافلة للولاية ووجهتها، وقال: (بعد قليل سيكتبوا ان السبب الانقلابيون). وشدد على ضرورة إخطار الجهات التي تقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين بسبب السيول والأمطار والسلطات الولائية لتوفير الحماية اللازمة.