المدير العام لشركة شيكان للتأمين: إعفاء مديونية السودان لدى الكوميسا

الخرطوم: السوداني

كشف المدير العام لشركة شيكان للتأمين، صلاح الدين موسى محمد، عن إعفاء ديون السودان لدى الكوميسا.

وأكد على ضرورة تطوير آلية تأمين البطاقة الصفراء لدول الكوميسا.

وأشار إلى أهمية مشاركة السودان الذي ناب عن سوقه بحضور وُصف باللافت في القمة السادسة والخمسين التي انعقدت بزيمبابوي، مؤكداً أن المشاركة حققت جملة من المكتسبات، أهمها إقرار مبدأ تدريب كل العناصر العاملة في مشروع البطاقة الصفراء ورفع قدراتهم وتمليكهم الأدوات والمهارات اللازمة لاستخدام البرمجيات الخاصة بالمشروع.

وأقرت القمة، قبول دخول الدول التي لا تنتمي للكوميسا وفق اتفاقيات شراكة تمنح بموجبها وكالة عن أعمالها التأمينية.