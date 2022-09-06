مرسوم بالشمالية لمنع التعدي على الجسور الواقية

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد علي، مرسوماً مؤقتاً بمنع التعدي على الجسور الواقية من الفيضانات ومجاري السيول ومصارف الأمطار، ويسري هذا المرسوم داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية.

ونص المرسوم على عدم استعمال أو نقل الأتربة من الجسور الواقية من الفيضانات، وعدم تشييد المباني داخل مجاري السيول ورمي النفايات والأنقاض داخل مصارف الأمطار، وكل من يخالف المرسوم يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين أو الغرامة بمبلغ (500) ألف جنيه أو العقوبتين معاً، مع دفع تعويض يعادل إعادة الحال إلى ما كان عليه.