السُّودان بين الباحث والسِّياسي

نادرة هي حالة مناقشة الأفكار فيما أكتب عن السُّودان، فغالباً ما أواجه بالاتهامات أكثر ما أرصد حالة استجابة للأفكار واشتباك معها. حالة الاتهامات الجاهزة وربما المعلبة لما أكتب، من قطاع من السودانيين مفهوم أسبابها ودوافعها، بعضها يتعلّق بطبيعة العلاقات المصرية السودانية وحساسيتها التاريخية، والبعض الآخر يتعلّق لمصالح وأجندات بعض دوائر صناعة القرار أو القوى السياسية، والقسم الثالث مرتبط أحياناً بعدم الاطلاع على دور ومناهج الباحث ومراكز الأبحاث والتفكير حول العالم، وتجاهل طبيعة علاقتها التفاعلية بدوائر صناعة القرار سواء في بلدها أو على المستويات الإقليمية والدولية. أما السبب الأخير على الصعيد السوداني، فيتعلّق بالانقسامات السودانية نفسها وحالة السيولة الراهنة التي تكثر فيها الشائعات أكثر مما تعتمد على حقائق، وربما تعدد المبادرات السياسية الراهن خير دليل على ما ذهبنا إليه.

أما على الصعيد المصري، فإن حالة تفاعل دولة يوليو منذ عام ١٩٥٢ وحتى الآن مع السودان، لا بد وأن يلقي بظلال على المتلقي لما أكتب أو أعبر عنه من مواقف، ويتم تصنيفه إما باعتباره مملاءة أو تسويقاً لسياسات أو توجهات مصرية.

وربما خير مثال على الحالة الأخيرة، هو مقال السفير جمال محمد إبراهيم تحت عنوان “كيف تقرأ أماني الطويل انسحاب الجيش من المشهد السوداني”، وهو المقال الذي مارس حالة اشتباك واضحة لما طرحت، إما بالنقد والمراجعة أو بطرح أفكار بديلة، وهي حالة أظن أنها لو تكررت سواء من السفير جمال أو من غيره، تساعد على إدارة نقاش محترم سواء حول الحالة السودانية وما فيها من أزمات أو حتى عن حالة العلاقات المصرية السودانية وكيفية تصحيحها، وهو أمرٌ تعرّض له أيضاً السفير.

ولعلي في هذا المقام، اشتبك مع السفير جمال في عدد من النقاط، منها مثلاً قوله إن المنظور الذي أطرحه قد يكون “عبر منظار أمني، محوره المصالح المصرية الخاصّة بالدرجة الأولى، فتقع المصالح السودانية عندها في الدرجة الأدنى. تتولّد من تلك الحساسيات، هواجس تتصل بجنوح العيون المصرية لتنظر للعلاقات بين البلدين الشقيقين والتي رسخت عبر تاريخ عريق، عبر منظار الوصاية”، وهو قول فيه اتهام مبطن مردود عليه بأن المصالح السودانية الاستراتيجية متأثرة لحد بعيد بحالة الانقسامات السياسية السودانية والعرقية، من هنا يصعب إدراكها على المستوى العام، لكن على جانب المتخصصين في الشأن السوداني، أجد أنها مرئية بل وواضحة بمحدد موضوعي خاص بتموضع السودان الجيوسياسي من ناحية، وكونها دولة ممر لنهر النيل من جهة ثانية، والأمران معاً يجعلان المصالح المصرية السودانية قريبة من بعضها البعض، وربما يكون ذلك قد خلق على نحو ما، حالة الوجدان المشترك بين الشعبين كأبناء لوادي النيل، أما مسألة الوصاية التي يطرحها السفير فربما تكون بعيدة كل البُعد عن قناعاتي الشخصية، ولكن استعمال هذا اللفظ من جانب السفير جمال ربما يكون سعياً وراء مغازلة جزء من الوجدان السوداني المتماهي أكثر مع القناعات الشعبوية السودانية إزاء مصر أكثر منه طرح موضوعي.

في هذا السياق، ربما يغيب عن الإدراك العام في منطقتنا، خصوصاً لدى قطاع من السودانيين أن العلاقة الواقعية بين مراكز الأبحاث والباحثين حول العالم هي علاقة معكوسة، بمعنى أن من مصلحة دوائر صناعة القرار أن تترك مساحة حرية كبيرة إن لم تكن مطلقة للباحثين ولمراكز الأبحاث حتى يتم أولاً الحصول على تقديرات مواقف للأزمات من مواقع مغايرة للجهات التنفيذية، وبالتالي الحصول على صورة أكثر وضوحاً، أو أن تكون حالة التشاور بشأن أي من الأزمات هي حالة فيها مصداقية مفيدة لدائرة صناعة القرار، بينما هي للباحث فقط نطاقات عمله. من هنا فلا مصلحة للباحث في ترويج سياسات معينة على عكس الإعلامي مثلاً، ولكن مصلحة الباحث أن يكون تقديره واقعياً، ومصداقيته عالية ورؤيته للسيناريوهات المستقبلية ولتطور الأحداث معدلات صوابه أكبر من معدلات الخطأ، في هذه الحالة فقط يحافظ على وزنه ومكانته المهنية والعلمية، ومن هذه الزاوية أيضاً يحافظ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي أشرف بالانتماء إليه على مكانته المحلية ومصداقيته الدولية.

أما فيما يتعلق بالموقف من المدنيين وهو الذي محل استنكار السفير جمال، فيبدو أنه قد تم قياسه بمعزل أولاً عن مقالاتي السابقة، وخصوصاً مقال أخير تم نشره تحت عنوان “هل يستطيع المدنيون إنقاذ السودان؟”، وهو بمعزل ثانياً عن فكره المنظور الذي أقيس به كباحثة التفاعلات السودانية الداخلية، وهو ما منظور توازن القوى على الأرض بين الأطراف السياسية السودانية، وهو ما اعتدت على تسميته بتوازن الضعف أي ما يعني أنّ أياً من الطرفين المتصارعين لا يستطيع نفي الآخر من المشهد السياسي، وبالتالي تغيير الواقع، بما يعني أنّ المنظور هنا غير مهتم ولا مشغول بالانحيازات المبدئية أو العاطفية القائمة مثلاً على مناصرة الحق في التحول الديمقراطي، أو الحق في الحكم المدني وهو ما قد انحاز له عن المستوى الشخصي أو هكذا أرى نفسي، ولكني كباحثة لا أعبر عنه في سياق مقالاتي التحليلية.

أما الموقف من لجان المقاومة الشبابية وهو ما وصفه السفير أنه عجزٌ عن رصد فاعليتهم بقوله أجد العذر في عجز الدكتورة الطويل المقيمة في القاهرة عن تقييمها الموضوعي لقوى الشباب المنضوين تحت رايات قوى المقاومة، وهم الذين أجبروا الجيش عن خروج مخادع من السلطة، وبطبيعة الحال اتفق مع السفير في فاعلية موقف الشباب ولجان المقاومة، ولكنها يا معالي السفير منقوصة طالما لم تبلور قيادة سياسية، تكون عنواناً موازياً للمكون العسكري يتم التعامل معها من جانب الأطراف الخارجية. صحيحٌ إن لجان المقاومة قد أنجزت ميثاق سلطة الشعب ولكنها بقيت تنظيماً أفقياً وليس رأسياً، بما يعني في تقديري كباحثة فاعلية منقوصة في القدرة على إحداث تغييرٍ ما، وربما تنجز هذه الفاعلية مع الإعلان الدستوري المرتقب، ومع القدرة عن تكوين حكومة مدنية سيكون عليها النضال وإدارة المعارك للحصول على صلاحيات مُنجزة لتطور إيجابي في حياة ومعاش عموم السودانيين.

وقد حاز وزن الحزب الشيوعي السوداني على قدر من مجادلة معالي السفير جمال محمد إبراهيم وهو جدل مفيد فعلاً، فهو يرى أن الحزب الشيوعي غير مؤثر في المشهد السياسي السوداني استناداً على حجم عضويته المحدودة، وذلك في تناقض مع قوله إن الحزب يملك صوتاً جهورياً، هو ما اتّفق معه وأراه مؤثراً كصوت في المجال السياسي السوداني العام، وهو المعيار الذي أزن به وأرى أن ظلالاً للحزب واضحة في الأفكار المتداولة في مواثيق الشباب خصوصاً في لجان المقاومة، وهو أمرٌ يتماهى مع وزن الحزب التاريخي وطبيعة وحجم النخبة السودانية التي انتسبت للحزب الشيوعي تاريخياً، وهنا حدث ولا حرج، فما من قلم كبير أو سياسي سوداني مؤثر لم يمر على الحزب الشيوعي السوداني وكيف لا، ألم يكن هذا الحزب في يوم من الأيام أقوى الأحزاب الشيوعية العربية كما رصد ذلك كتاب جميل مطر الحزب الشيوعي السوداني نحروه أم انتحر.

في هذا السياق، ربما يكون قول السفير ان “لا قوى المقاومة تملك خبرات قيادية، ولا الحزب الشيوعي يملك تلك الإمكانيات لإحداث ذلك التأثير الكبير على السودان والإقليم” يحتمل قدراً من خطأ وربما تناقض مع فكرة مقال السفير جمال الأساسية بأن لجان المقاومة مؤثرة على المكون العسكري لحد إفشال انقلاب أكتوبر ٢٠٢١، لأن لجان المقاومة ذاتها هي أولاً من أفكار طرحها الحزب الشيوعي في تسعينيات القرن الماضي، كإطار يضمن نجاح الحراك الثوري ضد تغول النظم القديمة وأذرعها السياسية والعسكرية.

وثانياً لجان المقاومة ذاتها متأثرة بأفكار الحزب من ناحية، وهي وقوده الجماهيري على نحو ما من ناحية أخرى.

وأخيراً.. أرى أنه من الظلم البيِّن لما أكتب أن يقول السفير جمال إن كتاباتي تستبطن أفكاراً رغبوية تريد للسودان أن لا تخرج نظم الحكم فيه، أيّاًّ كان شكلها، عن ذلك الأنموذج الشائع في حكم مصر على مدى تاريخها البعيد والقريب، وأحيله هنا على مقالي “هل من أبعاد إقليمية للحوار الوطني؟” والمقصود هنا هو الحوار الوطني المصري الذي يتم الترتيب له إجرائياً في الوقت الحالي، ليكتشف بوضوح وببساطة مدى انحيازي لفكرة الإصلاح السياسي في مصر.