البرهان لـ(السياسيين): “ما عندكم غرض بالجيش ولا قوات الدعم السريع.. اذهبوا شكِّلوا حكومتكم وتعالوا”

الخرطوم: السوداني

قال القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لن تستطيعوا أن توقعوا بين القوات المسلحة والقوات الأخرى، “وما عندكم غرض بالجيش وقوات الدعم السريع.. أنتم كساسيين اذهبوا وشكِّلوا حكومتكم وتعالوا اعملوا هياكلكم بمعزل ومنأى عن الشأن العسكري”.

وأضاف لدى مُخاطبته، الاحتفال بذكرى موقعة كررى: ما ارتكب في معركة كرري لا يقل عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية، أربعة أيام، القتل لم يتوقّف والعالم يصم آذانه ونحن نصم آذاننا، ما تحدّثنا ولا طالبنا من ارتكب الجريمة.

وقال: أبادوا إبادة مقصودة، وكان يُراد بذلك أن تكسر شوكة المقاتلين السودانيين، ولكن ظلّت مُتماسكة، نفتخر ونعز أن أجدادنا سطّروا ملاحم بطولية شهد بها الأعداء قبل الأهل.

وأضاف: يجب أن نتوقّف عن كل ما يُشتِّت جهدنا وشملنا، ونقف موقفاً مُوحّداً وصلباً لنجتاز المرحلة التي تؤسس لسودان يفخر به الجميع.