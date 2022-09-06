لدى لقائه مبعوث الأمم المتحدة.. البرهان: السودان سيظل داعماً للاتفاق بما يحقق السلام والاستقرار بجنوب السودان

الخرطوم: السوداني

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية على استكمال مسيرة السلام وتحقيق التحوُّل الديمقراطي في السودان، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ودعم الفترة الانتقالية في جنوب السودان، وإنفاذ اتفاقية جوبا المنشطة بما يحقق السلام والاستقرار.

وأضاف لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، نيكولاس هايسوم: السودان سيظل داعماً للاتفاق بما يُحقِّق السلام والاستقرار بجنوب السودان.

من جانبه، أشاد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان، نيكولاس هايسوم، بمواقف السودان الداعمة لإنجاح عملية السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة بجنوب السودان، بوصفه الضامن لاتفاقية جوبا المنشطة.

وأشار إلى أنّ توحيد القوات واعتماد خريطة منتظمة وجدول زمني يعتبر تطوراً حاسماً في المرحلة الانتقالية.