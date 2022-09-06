مصر تُسيِّر مساعدات إنسانية للسودان عبر جسر بري يضم 90 شاحنة

الخرطوم: السوداني

وصلت الخرطوم، اليوم، قافلة مساعدات إنسانية مصرية عبر جسر بري يضم 90 شاحنة.

وقال القنصل العام المصري في الخرطوم، المستشار أحمد عدلى إمام، إنّ القافلة اتت بناءً ‏على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتحتوي على أكثر من ألف طن من مواد الإغاثة المختلفة (مواد غذائية ودوائية وخيام ومراتب وبطاطين)، حيث تسلمتها السلطات السودانية المعنية بهدف توزيعها على المتضررين من السيول والفيضانات في كافة أنحاء السودان.

وأوضح القنصل المصري بالخرطوم أنّ ‏القافلة تعبر عن مشاعر المودة والمحبة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني، كما تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على الوقوف بجوار الأشقاء في السودان في مختلف الأوقات، مضيفاً: “حفظ الله السودان الشقيق من كل سوء، وتحيا السودان ومصر يداً واحدة نحو مستقبل أفضل مستقر ومزدهر”.