مجلس السيادة يستدعي وزير الطاقة ويوجه بمعالجة أزمة العاملين بالكهرباء

الخرطوم: السوداني

قال الموظف بالجهاز الفني لتنظيم رقابة الكهرباء د. مهندس النذير سعد علي لـ(السوداني) إن مجلس السيادة الانتقالي استدعى وزير النفط والطاقة المكلف، لاستعلامه حول ما يحدث في قطاع الكهرباء، مؤكداً توجيه الوزير بمعالجة القضية.

وأوضح النذير أن قضية القطاع مطلبية عادلة للعاملين ولم تجد التفاعل الكافي من قبل الإدارة لحل المشكلة مما اضطر العاملون للخروج في الوقفات الاحتجاجية بالشركة القابضة ورئاسة الوزارة.

وأضاف: “هنالك إضراب إداري وفني في الكهرباء، هناك أعمال فنية كثيرة جدا متوقفة مثل أعمال الصيانة والمشروعات والتوصيلات الجديدة”.

وتابع: “اذا استمرت عدم معالجة أزمة الاجور للعاملين الامر قد يتطور لايقاف كامل للامداد الكهربائي وهذه هي شعارات ومطالب العاملين”

ونفى النزير علمهم بصدور قرارات قضت باجراء تعديلات لقيادة شركات الكهرباء. واكد ان الحديث عن تخفيض الأحمال (غير صحيح).