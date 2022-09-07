جنود التغراي .. تزايد طلبات اللاجيئن مخاوف ومحاذير

الخرطوم: سوسن محجوب

أعلن مكتب اسكان اللاجئين بولاية القضارف ارتفاع عدد طالبي اللجوء من قوات حفظ السلام الى 649فردا من قومية التغراي بمعسكر ام قرقور،ويثير تزايد طلبات اللجوء الى السودان من قبل الجنود التغراي بقوات حفظ السلام يونسفا بمدينة ابيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان ، يثير عدة تساولات بشأن ماهو مصير هؤلاء الجنود الاممين في ظل تنامي التصعيد بين قوات اقليمهم والحكومة المركزية في اديس ابابا وكيف تتعامل معهم الخرطوم واين سيتم وضعهم وكيف سيتعامل معهم المجتمع الدولي بل والمنظمة الاممية التي يرتدون اشاراتها ؟.

طلب اعتيادي :

الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الاثيوبية محمد حامد جمعة يعتبر خطوة طلب اللجوء من قبل جنود التغراي بقوات حفظ السلام يونسفا طبيعية في ظل تنامي مخاوفهم من العودة للوطن بعد انتهاء مهمتهم وينوه الى ان الجيش الاثيوبي يجري بين فترة واخرى عملية استبدال وارجاع للعديد منهم الى وحداتهم في الجيش الاثيوبي وهي خطوة في نظرهم محفوفة بالمخاطر خاصة في ظل استمرار الازمة بين قوات التغراي والحكومة المركزية والتي لم تحسم حتى الآن لذلك فان هؤلاء الجنود وبينهم ضباط يتخوفون من العودة الى الجيش الاثيوبي مجددا، ويضيف لـالسوداني ان العديد من هؤلاء الجنود انعزلوا مؤخرا من وحداتهم بقوات حفظ السلام في ابيي يونسفا وطلبوا رسميا حق اللجوء في السودان ويمضي جمعة الى انه اجراء طبيعي ولا ينطوي على اي مخاوف للسودان الذي يجب عليه ان يقوم بفصلهم في معسكرات او مساكن مخصصة لهم وهذا يعود الى طبيعة عملهم وباعتبارهم جنودا ، لكن جمعة يطرح سؤالا مهما وهو كيف ستتعامل معهم الحكومة السودانية باعتبارها البلد المضيف وباعتبارهم طالبي لجوء جنود حتى وان لم يكونوا مسلحين ويوضح ان الاوفق لحكومة الخرطوم هو عزلهم ومن ثم دراسة حالاتهم وفحص طلباتهم وفي حال وجدت لديهم مبررات مقنعة تمحنهم حق اللجوء .

صمت أممي :

ويشدد محمد جمعة في حديثه لـالسوداني على ان اي خطوة تتعلق بهؤلاء الجنود طالبي اللجوء كما اشرت يجب ان تتم بعد نقلهم الى معسكرات مخصصة لهم ومن يتم منحه حق اللجوء يظل موجودا بالمعسكر على ان تشدد الاجراءات عليهم باعتبارهم جنودا وليس مدنيين وتكون هناك مراقبة على تحركاتهم واتصالاتهم ولكن وبشكل عام فان طلبهم منطقي ولا تنطوي عليه اي مخاوف ويمضي صحيح هناك اسئلة ملحة وكثيرة مثل اين سيتم وضعهم هل في معسكرات الشجرة ام اين؟، ويوضح ان سؤال المعسكر هذا مهم خاصة بعد الخبر الذي نشرته وكالة انباء بلومبيرغ والذي اشارت فيه الى ان الحكومة السودانية قامت بوضع هؤلاء اللاجئين في معسكرات في كسلا ويشير حمعة الى ان غرابة هذا الخبر تكمن في انه لا توجد اي حدود مشتركة بين السودان واثيوبيا بولاية كسلا وبالتالي لا توجد اي معسكرات للاجئين الاثيوبيين لان جميع المعسكرات في كسلا هي للاجئين من المدنيين من دولة ارتيريا ويضيف ان الاوفق هو ان يتم وضعهم مثلا في منازل مخصصة بالخرطوم او معسكرات منفردة لهم وهذا لطبيعة هؤلاء اللاجئين الجنود بل وبينهم ضباط .

صمت الأمم المتحدة :

ويمضي جمعة مستغربا من صمت الامم المتحدة وهي الجهة التي يعمل هؤلاء الجنود والضباط تحت قيادتها و ينوه إلى انه وحتى الآن لم تصدر الامم المتحدة او حتى بعثة قوات حفظ السلام في نيويورك التي تتبع لها اليونسفا اي بيان حول خطوة جنودها وعما اذا كانت سوف تقوم بتسليمهم الى حكومة بلدهم باعتبارهم أتوا عبر قوة نظامية تمثل دولة او ان تطلب من السودان ان يوفق اوضاعهم ، لكن الى الآن لم يخرج اي تعليق من المنظمة الاممي ويرجح جمعة ان الامر قد يكون لحساسية الملف ويشير الى ان السودان سبق وبعد تنامي التصعيد بينه والحكومة الاثيوبية بشأن ملف الحدود ان طلب رسميا من مجلس الامن الدولي تغيير هذه البعثة واستبدالها باي جنسيات اخرى ، وهو الطلب الذي اعترضت عليه حكومة دولة جنوب السودان رسميا عبر مندوبها في البعثة الاممية ويقول ان السودان كان ينسق مع جوبا قبيل ذهابه الى مجلس الامن.

طلبات الحماية :

الخبير في قضايا القارة الافريقية محمد تورشين يعتبر في حديثه لـالسوداني ان تزايد طلب جنود التقراي للجوء في السودان امر طبيعي في ظل الازمة الماثلة الآن بين قوات اقليمهم والحكومة المركزية في اثيوبيا،ويقول ان الطلب للحماية لهم وبعد ان تنتهي مهمة هؤلاء الجنود او بعد ان يتم استبدالهم سيعودون الى وحداتهم في الجيش الاثيوبي وبالتالي فهم يتخوفون من ان يتعرضوا الى مضايقات وربما لن يتوفر لهم الامن لذلك يفضل هؤلاء الجنود مغادرة تلك الوحدات بصورة نهائية ويطلبون اللجوء في السودان .

طلبات سابقة :

ولم ينحصر طلب اللجوء من الجنود التغراي في قوات اليونسفا اذ انه وقبيل انهاء بعثة اليونميد في دارفور تقدم عدد من جنود التغراي في اليونميد بطلب للجوء ، وفي ابريل المنصرم تقدم نحو 500 جندي من قومية التغراي بقوات يونسفا ـ بطلب للجوء للحكومة السودانية وقال المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لوكالة الانباء الفرنسية ان القوات الاثيوبية عادت لكن بعض افرادها طلبوا اللجوء واوضح ان الامم المتحدة تتولى حمايتهم في مكان آمن وان مسئولية منحهم حق اللجوء السياسي تقع على عاتق الحكومة السودانية التي تتحصل على مساعدة المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين في استقبال هؤلاء الافراد . واندلعت الحرب بين الحكومة المكزية وقوات اقليم التغراي في فبراير من العام 2020 بعد تنفيذ رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد عملية عسكرية في اقليم التغراي لإعادة السيطرة عليه وملاحقة قوات جبهة تحرير الاقليم.