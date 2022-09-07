نائب رئيس مفوضية الاتحاد الاوربي: أوربا هي شريك إفريقيا لبناء مستقبلنا المشترك

سأسافر هذا الأسبوع إلى إفريقيا، وهي قارة نابضة بالحياة تستعد لمستقبلها: أن المضي قدمًا في التحول الرقمي، وجعل الزراعة أكثر كفاءة واستدامة، وبناء بنية تحتية جديدة لتعزيز الروابط بين الناس، وتشكيل الأمن الجماعي للقارة والاستثمار في أفريقيا. والعمل على الاستثمار في أعظم مورد: شباب أفريقيا.

في كل هذا، نقترح أن تكون أوربا الشريك المفضل لأفريقيا. هناك حقائق كثيرة فالاستثمار الأوربي في أفريقيا يزيد بخمس مرات عن الاستثمار الصيني. ربع التجارة الأفريقية مع الاتحاد الأوربي. إنها 15٪ فقط مع الصين و 2٪ مع روسيا و 90٪ من الصادرات الأفريقية تدخل الاتحاد الأوربي معفاة من الرسوم الجمركية. يعمل الاتحاد الأوربي مع الشركاء الأفارقة على بناء مواقع التصنيع الأولى للقاحات الكورونا في القارة، وقد وافقنا في قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي على حزمة استثمارات بقيمة 150 مليار يورو للبوابة العالمية. من خلال مرفق السلام الأوربي وبعثاتنا التدريبية، نساعد في تعزيز السلام والأم في أفريقيا.

ومع ذلك، فإن مستقبل العالم يخيم عليه العواقب المدمرة للحرب الروسية ضد أوكرانيا وخصوصا في ما يخص الأمن الغذائي وأسعار الطاقة والديون وقضايا الأمن. تؤثر هذه الحرب على الجميع، لكن إفريقيا هي إحدى ضحاياها. بينما نعلم أن بعض البلدان في القارة الأفريقية تنظر إلى هذه الحرب من منظور مختلف عما نراه، أعتقد أنه يمكننا الاتفاق على أربع نقاط أساسية.

أولاً: لا يمكن لأوروبا وإفريقيا – والعالم بأسره – قبول عالم “القوة تصنع الحقوق”، حيث لا يمكن للقوى الكبرى أن تدعي “مناطق نفوذ” وتهاجم جيرانها لضم أراضيها. إن العدوان الروسي على أوكرانيا هو مثال ممتاز لنوع القرن التاسع عشر من الإمبريالية القاسية التي عاشتها إفريقيا. على وجه التحديد لأن الأوروبيين يدركون مسؤولياتهم في تلك الحقبة، يعتزم الاتحاد الأوربي الوقوف ضد الإمبريالية المتجددة. يجب علينا دعم وإعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف للدفاع عن سيادة القانون كما قررنا بشكل مشترك في قمة الاتحاد الأوربي وأفريقيا الأخيرة. وهذا أحد الأسباب المحددة وراء دعم الاتحاد الأوربي لدعوة الرئيس سال للحصول على مقعد في مجموعة العشرين في الاتحاد الأفريقي.

ثانيًا: يجب العمل على تخفيف أزمة الغذاء الحالية. مع أكثر من 70 شريكًا، العديد منهم في إفريقيا، يقدم الاتحاد الأوربي أربعة محاور للعمل: التضامن مع أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء؛ دعم إنتاج الغذاء؛ تسهيل التجارة الزراعية بما في ذلك عن طريق نقل الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا؛ ومواءمة استجابتنا للأمن الغذائي في النظام متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة في جوهرها.

يحاول آخرون صرف الانتباه عن مسؤوليتهم من خلال إلقاء اللوم على العقوبات. ومع ذلك، فإن الحقائق واضحة. لا تمنع عقوبات الاتحاد الأوربي الدول الأفريقية من استيراد ونقل السلع الزراعية الروسية، أو من دفع ثمنها. الحرب الروسية هي المشكلة وليست العقوبات. إذا واجه شركاؤنا الأفارقة أي مشاكل ملموسة تتعلق باستيراد السلع الزراعية والتي تبدو مرتبطة بعقوباتنا، فسننظر في هذا الأمر بشكل مشترك.

ثالثًا: علينا تكثيف عملنا المشترك للحفاظ على أمن إفريقيا وسلامتها. في هذا المجال، يعتبر الاتحاد الأوربي الشريك الأكثر موثوقية لأفريقيا، حيث يدعم جهود السلام الأفريقية في إحدى عشرة مهمة عبر القارة. في أبريل الماضي، دعمنا الاتحاد الأفريقي بمبلغ إضافي قدره 600 مليون يورو لتحسين منع الصراع وإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب.

هذا الأسبوع، سأقوم بزيارة موزمبيق والصومال. في موزمبيق، يدعم الاتحاد الأوربي القوات المسلحة حتى تتمكن من استعادة الأمن في مقاطعة كابو ديلجادو، وتدابير المساعدة لدينا عبر مرفق السلام الأوربي تبلغ الآن 89 مليون يورو. كما أننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برامج لدعم وحدات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والرواندية.

وبالمثل، يمكن للصومال الاعتماد على مهماتنا لمكافحة القرصنة وتدريب القوات المسلحة الصومالية. بإجمالي 2.3 مليار يورو، كان الاتحاد الأوربي أيضًا داعمًا موثوقًا به لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لأكثر من 10 سنوات.

مع 78 من أفراد الأمن، تساهم روسيا قليلاً جدًا في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا مقارنة بـ 6000 من دول الاتحاد الأوروبي.

على العكس من ذلك، تساهم روسيا في تدهور الوضع الأمني ​​في إفريقيا بعدة مئات من المرتزقة من الشركات العسكرية الخاصة مثل فاجنر أو باتريوت. وهذا الوجود لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات ومضاعفة انتهاكات حقوق الإنسان، كما نرى في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

رابعًا: يجب أن تستمر إفريقيا وأوربا في إعداد المستقبل بدلًا من الوقوع في الماضي.

بينما يحاول البعض تقسيمنا عن طريق إحياء الأنماط القديمة، فإن هذا يتجاهل الطريق الطويل الذي توصلنا إليه خلال العقود الماضية. الاستعمار وصمة عار لا تمحى على ضمير أوربا، لكن التعامل مع مسؤوليتنا عن الماضي جعلنا شركاء أفضل للمستقبل.

تنظر أوروبا إلى إفريقيا بعيون جديدة: بتفاؤل وثقة. وهذا هو سبب رغبتنا في تعميق شراكتنا ، مع إعطاء الأولوية القصوى دائمًا “للحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”.

ومع ذلك، يبدو أن البعض الآخر يميل إلى تكرار الأخطاء التي ارتكبها الأوربيون ذات مرة، من خلال السعي ببساطة لاستغلال أفريقيا.

نظرًا لأننا في أوروبا نعمل على تعزيز الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للاتحاد الأوربي، فإننا ندعم إفريقيا للقيام بالمثل.

يجب علينا جميعًا العمل مع شركاء متعددين، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي.

هذه هي قواعد القرن الحادي والعشرين. في هذا الإطار، يجب على إفريقيا وأوربا تعميق علاقاتهما وتعاونهما لأن مستقبلكم هو مستقبلنا أيضًا.