د. جبريل إبراهيم يعلن انسحاب الإمارات من الرباعية الدولية 

الخرطوم: السوداني

قال وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، قد انسحبت من الرباعية الدولية، وأضاف: “الآن الأطراف التي تدعو للاجتماعات هي سفارات أمريكا، السعودية وبريطانيا، وأصبحت الرباعية ثلاثية قصاد الثلاثية الأخرى” في إشارة إلى الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و(إيقاد).

وقال جبريل في تصريح صحفي، عقب اجتماع للهيئة القيادة لقوى الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني: “نحن من حيث المبدأ مع التواصل مع كل الأطراف شريطة أن يكون هذا التواصل بندية كاملة وبحجم القوى التي نمثلها في التوافق الوطني، وإذا حدث هذا فليس لدينا إشكال أن نسمع لأي طرف أو نعبر عن رأينا لأي طرف”.

وأضاف: “لكن في النهاية القرار سودانى والحوار يجب أن يكون سودانياً سودانياً خالصاً”.