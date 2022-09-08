ظهور آفات زراعية غربي كردفان

الخرطوم : رحاب فريني

أكد وزير الزراعة والغابات د. أبو بكر البشرى دعمه لولاية غرب كردفان واهتمامه بالبيئة، وطالب لدى لقائه الوالي خالد محمد برقابة ومنع قطع الأشجار ومكافحة الجراد الصحراوي، والتنسيق مع وقاية النباتات بالوزارة للقضاء على الجراد الصحراوي، واستغلال الموارد الطبيعية للمحافظة على الصمغ العربي.

وأكد الوالي الانسياب الجيد للموسم الزراعي، غير أنه أشار إلى ظهور آفة الجراد الصحراوي “وحشرة المن” في المحليات الشمالية والطيور في الأجزاء الجنوبية للولاية، مبيناً أن الغرض من الزيارة التنسيق وسرعة المكافحة، مؤكداً حمايتهم للصمغ العربي، داعياً إلى مراعاة خصائص منطقة غرب كردفان التي تتميز بالغابات والصمغ العربي.