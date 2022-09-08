والي القضارف يبحث ترتيبات تمويل “الكديب” مع البنك الزراعي

الخرطوم : رحاب فريني

أكد والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن، الترتيب مع البنك الزراعي هذه الأيام لانطلاق تمويل مرحلة “الكديب” للموسم الزراعي الحالي، وأشاد خلال الاجتماع الذي انعقد بالبنك الزراعي في هذا الخصوص، وضم إلى جانبه، نائب المدير العام للبنك عز الدين محمد على فقيري، بحضور مدير القطاع الشرقي، أشاد بإدارة البنك الزراعي وتعاونها مع حكومة الولاية في دعم عمليات الزراعة، التي من شأنها الارتقاء بالمحور الاقتصادي بالبلاد وتحسين مستوى دخل الأفراد.

وأكد نائب مدير عام البنك الزراعي عز الدين فقيري، استعداد البنك لبدء تمويل المزارعين لمرحلة “الكديب” في الأيام القليلة المقبلة.