تأهباً للزواج.. شاب يضع الحناء أثناء جلسة غسيل الكُلى

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

احتفل شابٌ مقبلٌ على الزواج يدعى (إيهاب) بمناسبة وضع الحناء له أثناء جلسة غسيل الكلى بمدينة الحصاحيصا، وذلك بعد أن قرر أصدقاؤه أن تكون جلسة الغسيل احتفاءً باقتراب موعد زواجه بوضع الحناء، بحضور عدد من المرضى والمرافقين والسسترات و(الفرّاشات) وسط أجواء من الفرح والمحبة.

فيما تم تناول المرطبات التي تم إعدادها مسبقاً للمناسبة. ولم تفارق الابتسامة العريس الذي كان يجلس على ماكينة الغسيل وأياديه مخضبة، معبراً عن فرحته الكبيرة. فيما حرص أصدقاؤه على توثيق الحدث بالصور التذكارية.

ووجد الحدث، تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعواتهم له بالشفاء العاجل.