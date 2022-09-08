هدايا وتكريمات تنهال على شرطي المرور لموقفه الإنساني الذي تداولته مواقع التواصل

الخرطوم : نزار عباس

انهال عدد من الهدايا والتكريمات على شرطي المرور الرقيب أول سليمان حماد التابع لقسم مرور (شرق) تقاطع جامعة أفريقيا، وذلك بعد موقفه وعمله الإنساني الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يساعد أحد الشباب طلب مساعدته بكل صدر رحب وطيب خاطر، وقال مدير الإدارة العامة للمرور الفريق شرطة نصر الدين محمد إن هذا التكريم يعدّ قلادة شرف وفخر وأثراً معنوياً كبيراً يعكس أصالة شرطي المرور تجاه المواطن بحب وتسامح، مما يؤكد تحلي رجال المرور بالإصالة والتعامل الكريم وصدق الرسالة الإنسانية لهذه المهنة تجاه الوطن والمواطن، مشيداً بهذا الموقف الإنساني، وتمنى أن يحذو كل رجال المرور حذوه.. جاء ذلك في حفل التكريم الفخيم الذي أقامته الإدارة العامة للمرور لمنسوبها الرقيب أول سليمان حماد.

هذا، وقد قامت مجموعة الحاكم للخدمات الصحفية بتكريم خاص للشرطي حماد بعمرة شاملة التكاليف لموقفه الإنساني الكبير، مؤكدين أن هذا التكريم لرجال الشرطة كافة لما ظلوا يقومون به لخدمة المجتمع، كما شمل التكريم منتج الفيديو سعيد الشوالي.

من جهته أعلن مقدم برنامج (الثواب) الإعلامي عبد الله محمد، تكفل شركة “هنتر” بعمرة شاملة التكاليف لزوجته، وتوفير المستلزمات المدرسية لأطفاله.