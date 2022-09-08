ميناء بورتسودان يستقبل 63 ألف طن قمح أوكراني

الخرطوم: السوداني

استقبل ميناء بورتسودان، أول شحنة قمح أوكراني بعد فك الحظر الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية الذي نتج عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورست الباخرة SEA EAGLE التي تحمل 63 ألف طن قمح أوكراني على ميناء بورتسودان، بعد أن تم شحنها بواسطة الشركة الأوكرانية (Viterra Glencore Group).

وتُعد هذه الشحنة الكبيرة من القمح الأوكراني الأولى منذ بداية الحرب وحظر صادرات الحبوب الأوكرانية، ومن المعلوم أنّ أوكرانيا تُعد أكبر الدول المُورِّدة للقمح للسودان.

وتسهم استمرار وصول شحنات القمح إلى السودان مستقبلاً في استقرار أسعار الخبز ذي الأهمية الكبيرة للمواطنين.