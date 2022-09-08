بدء وصول طائرات الجسر الجوي الكويتي لمُتضرِّري السيول بالسودان

الخرطوم: السوداني

وصلت الخرطوم اليوم، أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي، لمُتضرِّري السيول بالسودان، مواصلة للدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الكويت للمُتضرِّرين منذ بداية السيول، عبر القوافل الإغاثية المتنوعة، للهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية العاملة بالسودان.

وكان في استقبال الطائرة بالخرطوم سفير دولة الكويتي د. فهد مشاري الظفيري، والرئيس المناوب للجنة التنفيذية للطوارئ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية المناوب جمال النيل ومسؤولو لجنة الطوارئ وقادة جمعية الهلال الأحمر السوداني وأعضاء البعثة الكويتية لدى الخرطوم.

وأوضح السفير الظفيري أن الطائرة تحمل 40 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة تشمل مواد غذائية لنحو 750 أسرة ومواد إيواء لعدد ألف أسرة من الأسر المُتضرِّرة.

وذكر أن الجسر الجوي يأتي استكمالاً لقوافل سابقة غطت العديد من الولايات المتضررة، مؤكداً استمرار الكويت بجانب الأشقاء في السودان، انطلاقاً من مركز الكويت للعمل الإنساني، وتتويجاً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقيْن.

ومن جانبه، أعرب الرئيس المناوب للجنة الطوارئ جمال النيل، عن تقدير السودان لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على وقوفها ومساندتها للسودان في مختلف المحن والملمات، وقال إنّ العلاقات السودانية الكويتية تاريخية ومتميزة.

وفي السياق، أوضحت الأمين العام لجمعية الأحمر السوداني د. عفاف يحيى أن هذا الدعم استمرار لمساعدة قدمها الهلال الأحمر الكويتي وتم توزيعها بولاية الجزيرة وسيتم توزيع هذه المساعدات للمتضررين بولايات النيل الأبيض وغرب كردفان والقضارف، معربةً عن سعادتها وتقديرها لوقوف الكويت ودعمها لأهل السودان.