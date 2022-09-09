أصحاب مصانع : إضراب الكهرباء يضر بالإنتاج ويخلق ندرة في السلع

الخرطوم : عبير جعفر

أكد عدد من أصحاب المصانع اعتمادهم الكبير على الامداد الكهربائي.

وقالوا لـ(السوداني) ان اي نقص فيه من شأنه التأثير سلبا على الانتاج ويهدد بتوقف المصانع في اشارة للإضراب الذي ينفذه العاملون بقطاع الكهرباء هذه الأيام احتجاجا على ضعف الرواتب ومطالبتهم بتنفيذ الهيكل الجديد للعام .2022

وقال الامين العام السابق لاتحاد الغرفة الصناعية اشرف صلاح في حديثه لـ( السوداني) ان إضراب العاملين بالكهرباء يؤثر على استقرار الامداد ويضر بالقطاع الانتاجي والصناعي ،وأشار لارتفاع تكلفة بدائل الكهرباء من وقود ، ما يؤدي لحدوث ندرة وزيادة في الأسعار.

وتوقع المدير التنفيذي لزيوت التضامن ناصر الحاج تراجع إنتاجية المصانع حال استمرار إضراب العاملين بالكهرباء ،وأشار إلى ان بعض المصانع لاتستطيع العمل بالوقود لارتفاع تكلفته ،مشيرا إلى اضطرار بعض المصانع لتقليل إنتاجيتها وتخفيض ساعات العمل ما يخلق زيادة في اسعار السلع الاستهلاكية كافة وندرة في بعضها.

وفي ذات السياق قال مدير مبيعات حديد تسليح اوميقا محمد علي لـ(السوداني) ان الطاقة اساس العمل الانتاجي بالمصانع.

وأشار الى أن اي مشاكل في الإمداد الكهربائي يعطل الإنتاج وربما يزيد أسعار السلع نتيجة للندرة وزيادة الطلب بالسوق.