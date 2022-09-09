ارتفاع كبير لمستلزمات المدارس وضعف استعداد العرض بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

في جولة لـ( السوداني) بأسواق العاصمة بمحلات مستلزمات المدارس حيث تشهد ضعفا في العرض لمستلزمات المدارس وانعداما تاما للاستعداد للعام الدراسي بسبب ارتفاع الأسعار ، و قال تجار مستلزمات المدارس ان الاستعداد شبه ضعيف من قبل المستهلك وقالوا ان هنالك ارهاصات بتأجيل العام الدراسي ،مشيرين الى ان السوق لا يتقبل زيادة في الأسعار.

قال تاجر مستلزمات مدرسية بالخرطوم العربي فضل حمد في حديثه لـ(السوداني ) ان تكلفة المستلزمات المدرسية غالية لذلك الاستعداد بالسوق ضعيف ،مبينا سعر دسته الكراسات (٢،٤٠٠) الف جنيه اما الأقلام حسب الماركة (٢٠٠_٤٠٠) جنيه الاساتك الصغيرة (١٠٠) جنيه للقطعة الصغيرة وقلم الرصاص غير المبري(١٥٠) جنيها اما سعر علبة الهندسة(٣،٥٠٠) جنيه.

أكد تاجر مستلزمات مدرسية ببحري علي عثمان على ارتفاع الاسعار كافة،أشار إلى أن هنالك وفرة في كافة المستلزمات وضعفا في القوة الشرائية، مبينا سعر دستة الكراسات (٢،١٠٠) جنيه، ولفت ضعف عرض مستلزمات المدارس بسبب الركود وتذبذب تاريخ بدء العام الدراسي ،وقال ان بعض الاسر تكتفي بالأحذية والشنط القديمة لتخفيف التكلفة .

وقال رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب ان المواطن مغلوب على أمره واشار الى ارتفاع فاتورة مستلزمات المدارس وتصل الى (٥٠) الف جنيه للطالب بمدرسة حكومية، مشيرا الى ضعف القوة الشرائية،

وقال ان معظم الاسر لا تستطيع توفير كافة المستلزمات المدرسية لدى أسرة عدد أطفالها (٤) أطفال في مراحل دراسية مختلفة.

وفي ذات السياق قال تاجر شنط مدرسيى بسوق ليبيا السيد آدم ان هنالك زيادة في الاسعار ،مبينا سعر الشنط الكبيرة (٤) آلاف والمتوسطة (٣،٥٠٠) جنيه اما الصغيرة (٢،٥٠٠) جنيه وسعر الأحذية اسبورتات (٣_٤) آلاف جنيه حسب المقاس وسعر اللبسة الجاهزة للبنات (٦) آلاف جنيه للفصول الصغيرة اما فصلي سادس و سابع ( ٢٥) جنيها اما لبسة الأولاد(٢٠) الف جنيه.