توزيع مشروعات الماعز الحلوب لمواطني بانتيو بجبل أولياء

الخرطوم: السوداني

سلمت مديرة التنمية الاجتماعية بمحلية جبل أولياء سلوى السيد عددا من الأسر ببانتيو بمحلية جبل أولياء مشروعات الماعز الحلوب استكمالا للمرحلة الثانية.

وقالت ان المرحلة الأولى بدأ تنفيذها خلال مطلع العام الجاري واستهدفت 250 أسرة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مماثلة بمحلية أمبدة وكذلك بولاية جنوب كردفان بمحليتي أبوجبيهة ورشاد . وأوضحت السيد أن المشروع ينفذ بتمويل من منظمات الائتلاف التي تضم ثلاث منظمات فيت كير وسودان بلان وSOS وبإشراف مفوضية العمل الإنساني ووزارة التنمية الاجتماعية والوحدة البيطرية بمحلية جبل أولياء.

ولفتت سلوى إلى حاجة المناطق المستهدفة لهذه المشروعات. ولفتت سلوى إلى أن هنالك برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر جرى تنفيذه الأسبوع الماضي بتسليم كل أسرة 160 ألف جنيه واستهدف 100 أسرة في مرحلته الأولى.

وأوضح مسؤول بمنظمة فيت كير سامر على عبدالله تسليم كل أسرة مستفيدة ثلاثة أصناف مختلفة من الماعز وأشار لتطعيم قطعان الماعز بواسطة إدارة الثروة الحيوانية بمحلية جبل أولياء وأعلن عن توزيع العلف المعدل (علف كافي) للأسر التي تم تسليمها المشروعات في غضون الأسبوع المقبل.

ويشار الى أن هنالك ورشا تدريبية وتوعوية نظمت لتنوير المستفيدين حول كيفية علاج أمراض الحيوان والتغذية والرعاية من قبل إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بالمحلية.