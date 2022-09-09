أهكذا تحكموننا.. فأين تذهبون ؟!

في ندوتها الصحفية الأخيرة لا تزال قوى الحرية والتغيير تكشف عن ذات الوجه الغارق في الاستخفاف واللامبالاة والمثالية.

كيف لا وقد بدت غير مكترثة وهي تناقض نفسها أكثر من مرة في منبر واحد، لم تزد مدته عن الساعة وثلث الساعة، في لقاء أتى تلبية لتلافي خطأ من أخطائها الكثيرة. أعرب عنه القيادي الأستاذ وجدي صالح، وقد تمثل في تقصيرهم الإعلامي قبل 25 أكتوبر الماضي – تجاهلا لأسئلة الصحفيين واستفساراتهم وعزوفا عن الرد على اتصالاتهم ومن وراء الصحفيين الشارع الثوري وهذا الشعب المسكين.

كما أتى اللقاء في إطار تجسير الإعلام بمنابره المختلفة ومنصاته المتعددة للعلاقة بين قوى الحرية والتغيير والشارع الثوري المتطلع إلى الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم.

لن تعود قوى الحرية والتغيير إلى ما قبل 25 أكتوبر، ولن تقبل بشراكة مع العسكريين في أي مستوى من مستويات السلطة مرة أخرى. ولن تكون جزءا من سلطة يكون الفريق البرهان فيها رئيسا أو رئيس مجلس السيادة أو حتى عضوا.

وليس بعد إنهاء الانقلاب إلا سلطة مدنية كاملة، ووضعا دستوريا جديدا. يكفل لهم مراجعة كل المواقف والقرارات التي تلت الانقلاب.

وأخطر من هذا وذاك أنهم في سبيل ذلك لا يشرفهم أن يجلسوا إلى قوى الحرية والتغيير – الميثاق الوطني.

فالصراع عندهم بحسب ما يقول الأستاذ وجدي بين معسكرين هما :

الانقلابيون ومن يؤيدونهم من ناحية.ومن ناحية أخرى قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وقوى الثورة الأخرى التي تناهض الانقلاب. هكذا أفصحت قوى الحرية والتغيير عن موقفها السياسي باختصار.

إلا أنه لم يمض على الندوة يومان إلا وقد ذهبت هي ذات نفسها إلى منزل السفير السعودي ليلا للقاء يجمعها بممثلي الانقلاب ومؤيديه من قادة الحركات، برعاية الرباعية. في لقاء لم يتم بسبب غياب العسكريين واشتراط ممثل الحرية والتغيير على القائد مناوي أن يحضر بصفته طرفا من أطراف السلطة، إمعانا في إقصاء السيد أردول.

الشيء الذي رفضه مناوي الذي أصر على حضوره بصفته ممثلا للتجمع الوطني العريض.

المهندس صديق المهدي القيادي بحزب الأمة – ذهب هو الآخر مذهبا مختلفا يدعم ذات التناقض.

تحدث فيه عن أنهم في حزب الأمة ليست لديهم قشة مرة في سبيل اللقاءات والمبادرات.

وما مبادرتهم ولقاؤهم في الحزب الذي هو أحد ركائز الحرية والتغيير، بالاتحادي الأصل الذي هو في خانة الانقلاب – إلا خير دليل وبرهان على عدم تقيدهم بمقررات قوى الحرية والتغيير القاضية بعدم الجلوس مع مؤيدي الانقلاب.

كيف لمؤسساتنا الحزبية الكبيرة الراسخة أن تكون صاحبة موقفين ورأيين في القضية الوطنية الواحدة، في هذا المنعطف التاريخي الخطير من عمر الوطن ؟!!!

فبينما لا يتشرف الأستاذ وجدي بلقاء السيد أردول والميثاق الوطني باعتبارهم داعمين للانقلاب – تذهب الحرية والتغيير للقاء المنقلبين ومؤيديهم من الحركات. ويذهب حزب الأمة ليلتقي حد التوافق الاتحادي الأصل الداعم لذات الانقلاب.

أما السيد عرمان فبمنتهى الشفقة والعطف والتوسل يدعو قادة الكفاح المسلح إلى مراجعة موقفهم من الانقلاب. الذي لم ينجح في تحقيق سلام جوبا إلا في حدود قسمة السلطة. في إشارة ذكية منه – لم تفت على متابع – إلى اتهام الحركات بالمتاجرة بقضايا أهلها من أجل التربح الشخصي وتحقيق الذات والأنا.

وإلا لما وقفت في صف إنقلاب لم يحقق من اتفاقية السلام إلا قسمة السلطة، التي هي أقصر طريق لتحقيق المكاسب الشخصية.

هذا يذهب إلى الاتحادي الأصل،وذاك يذهب إلى الانقلابيين،وبينهما من يتوسل إلى الحركات.

لم يتبق لهم سوى الإسلاميين – لننحو نحو المصالحة والانتقال الحقيقي.

إلا أن هؤلاء لم يجدوا سوى الرفض المطلق والتبرؤ والتشهير والإقصاء.

فهذه فتوى الدكتور القراي ودعوته للشعب ولجان المقاومة إلى المقاطعة الاجتماعية الشاملة للإسلاميين وعدم الصلاة خلفهم، إلا أن يتبرأوا وينسلخوا.

أما الفيديو المتداول للفريق صديق اسماعيل نائب رئيس حزب الأمة وهو ينادي بضرورة تكوين الحكومة بتوافق أو بدون توافق – فيكشف عن اتجاه آخر في حزب أميره الجنرال عبدالرحمن مع مبادرة الشيخ الجد، وأميرته الدكتورة مريم مع المركزي. فالوضع من وجهة نظر الفريق صديق لا يسمح بغياب الحكومة أكثر من ذلك، وأما التوافق فسيأتي لاحقا.

منشور المهندس خالد عمر الذي أتى ردا على الذين حوروا حديث السيد عرمان في الندوة. وجعلوا منه دعوة إلى تفكيك القوات المسلحة وبنائها من جديد على أساس أن تكون قوات الدعم السريع نواة لها، في اقتطاع ظاهر للحديث عن سياقه.

السيد عرمان هذا المثقف الحالم تغزل في تجربة الديمقراطية والعدالة في الجارة كينيا. مذكرا بتجربة محكمتها الدستورية التي أعادت بقرار منها الانتخابات الرئاسية الأخيرة – استجابة لطعن أحد الخصوم في نزاتها.

أفاض المهندس خالد عمر في مقاله وهو يتحدث عن كيف هو وضع الجيوش في النظم الديمقراطية الراسخة في العالم من حولنا. وعن ضرورة إعادة هيكلة الجيش السوداني باعتباره العقبة الحقيقية أمام التحول الديمقراطي في البلاد – بما يجعله حارسا للحدود والدستور والديمقرطية. متناسيا أن مجرد التفكير في هذا التحول الديمقراطي – الذي ليس له محلا سوى الندوات والمخاطبات والمنشورات واللقاءات – لم يكن مطروحا على أجندة أحد من الداعين إليه.

اللهم إلا في أجندة إمام الأنصار حكيم الأمة المرحوم الصادق المهدي عليه من الله الرحمة والرضوان. فهو الوحيد الذي كان جادا في ما يقول وصادقا. نادى بهيكلة الحرية والتغيير فتعنتوا،ونادى بالانتخابات المبكرة فأساءوا، ونادى بالديمقراطية التوافقية فسخروا..

للمهندس خالد عمر وللسيد عرمان ولمن يصدرون عنهما ومثلهما – عليهم أن ينتبهوا لأقوالهم وأفعالهم.

فالأفعال هي المحك الذي تمتحن فيه الأقوال، وتبتلى فيه المقاصد والنوايا.

فلم ير الشعب طيلة عامين كاملين ما يبعث على الاطمئنان أو التحول الديمقراطي.

فلا قانون للانتخابات ولا مفوضية لها ولا إحصاء سكانيا ولا نشاطا حزبيا ولا تبشيرا بشيء من ذلك.

فضلا عن فشل في محاكمة من ارتكبوا جريمة مجزرة القيادة في خريف الدم. أو محاكمة من أودعوا السجون من قادة نظام البشير.

غابت العدالة كذلك وغابت مفوضيات إصلاحها ومحكمتها الدستورية.

فكيف تريد قوى الحرية والتغيير للجيش أن يكون تابعا للسلطة المدنية، وللمحكمة الدستورية أن تقوم بواجبها. وألا تتجاوز مسؤوليات الجيش حماية الوطن والدستور والنظام الديمقراطي، في بلد لا ديمقراطية فيه ؟!

التمارين الديمقراطية الغارقة في الأحلام والمثالية لن يكون مسموحا بها في سياق دون سياق في وطن واحد. يشتد فيه الاستقطاب والاستعلاء، وتنعدم الثقة بين مكوناته المختلفة بل في المكون الواحد منها.

إن كانت الأحزاب هي مناط العملية الديمقراطية ولا ديمقراطية فيها، فكيف تجعل قيادة القوات المسلحة مطمئنة على أن تدع لك أمر البلاد وحكمها وتصريف شئونها ؟!

وتعطيك المواثيق والعهود لتمارس فيها ما تشاء من ممارسات تكرس لرؤية أحادية باسم التحول الديمقراطي، وتستبدل تمكينا بتمكين، وتسييء للعدالة بصورة بالغة دون تفويض انتخابي ؟!

هذا ممكن ومقبول فقط حينما تستقر المؤسسات وينصلح حال الخدمة المدنية ويسود حكم القانون.

عندئذ يمكنك أن تطالب بكل ذلك بملء الفم، وستجد ساعتها كل القادة في المؤسسات الأمنية وعلى رأسهم الجيش – طوع الأمر ورهن الإشارة.

لكن في غياب :

الاستقرار المؤسسي وسيادة حكم القانون والتفويض الانتخابي – لا تلم أحدا حال تعنته وعدم التزامه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : رحم الله إمرء أراهم من نفسه قوة.

كان على قوى الحرية والتغيير أن تري من نفسها الشعب والجيش ومن يؤيدونه قوة في :

الترفع عن حظوظ النفس، وفي التخطيط وفي التنفيذ

وفي المراقبة. وفي إعلاء المصلحة الوطنية العليا المجردة في حدود مهام الفترة الانتقالية المعلومة بالضرورة، دون تشف أو إقصاء.

فذات التمرين الذي تطلبه كمؤسسات حزبية، وذات التدرج والتعثر الذي تسمح به وترضاه لنفسها – يجب عليها ان تسمح به وترتضيه لغيرها… فالجيش والمؤسسات الحزبية يتكاملان في المحصلة الوطنية ولا يتضادان. وأهم من ذلك ألا استعلاء لأحدهما على الآخر ولا وصاية.

خاصة أن الجيش هو المؤسسة التي ظلت تلجأ إليها الأحزاب تنشد السلطة انقلابا. حينما تعجز عن إدراك ذلك أو المحافظة عليه في ميدان السباق الديمقراطي.

وعليها أن تدرك أن ذات القدر الذي تمنحه لنفسها من المسئولية تجاه هذه البلاد – فإن الجيش كمؤسسة وطنية عريقة يمنحه لنفسه تاما غير منقوص.

عجز المؤسسات الحزبية عن الاضطلاع بمسئولياتها الوطنية بشيء من الرشد والحكمة – هو أكثر ما يغري المؤسسة العسكرية ويجعل لها طموحا في الحكم على طول عمر الدولة الوطنية في بلادنا.

خاصة إذا رجعنا للتعرف إلى خلفية كل الانقلابات العسكرية في تاريخ بلادنا.

سنكتشف ببساطة أن فشل الأحزاب في بلوغ الحكم بالانتخابات أو الاستمرار فيه وفق قواعد اللعبة الديمقراطية – يظهر جليا حينما تتدثر بثياب هذه المؤسسة وتختبئ خلفها لتحكم انقلابا من وراء حجاب. دون أن تهتم بخطورة هذا المسلك ومآلاته الخطرة على الديمقراطية في المستقبل.

علينا في قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة المناهضة للانقلاب، أن ندع المثالية جانبا. ونتحلى بروح المسئولية والواقعية على الأقل في هذا الوقت العصيب الذي تكاد تمزق فيه البلاد.

فالسبيل إلى أن نبلغ مبلغ البلاد الديمقراطية التي تحرس فيها المؤسسة العسكرية الحدود وتحمي الدستور وتمنع الانقلابات – طريق شاق طويل وليس سهلا.

يحتاج إلى تمثل أبيات أبي فراس الحمداني :

فإن الذي بيني وبين

بني عمي لمختلف جدا

فإن أكلوا لحمي

وفرت لحومهم

وإن هدموا مجدي

بنيت لهم مجدا

وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي

زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا

ولا أحمل الحقد القديم عليهم

وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا

علينا أن نكون واقعيين في المطالب، متدرجين في الإصلاح، صادقين في ذلك مع الله، وأن نبدأ بأنفسنا ومؤسساتنا.

نفيد من ثقافاتنا الأدبية وموروثنا الاجتماعي، ومن سنتنا النبوية ومن كتاب ربنا العزيز.

فهناك

( رحم الله رجلا سمحا إذا قضى وإذا اقتضى ).

وهناك

(وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)

سُورَةُ فُصِّلَتۡ: ٣٤.

محصلة ما جاء في الندوة في تقديري لا يبشر بخير ولا يدعو إلى تفاؤل. فلا أحد بين أعضائها بخلفياتهم السياسية والفكرية المختلفة – يستشعر خطورة الصراع الذي يدور على بلادنا في الخفاء والعلن. في عصر بلغ فيه توحش المتصارعين حول المصالح مبلغا غير مسبوق. وأصبح فيه التآمر سيدا على أغلب الصلات والعلاقات.

أطماع في أراضينا الخصبة المنبسطة، ومياهنا العذبة النقية بمصادرها المختلفة في الجزيرة والفشقة والشمالية. وأطماع حد السرقة والنهب لثرواتنا ومعادننا، وتآمر حد الزيارات الإقليمية على الموانئ والمراسي.

لم تنتبه قوى الحرية والتغيير، أو أنها عن عمد تتجاهل أن الفريق البرهان وبعض قادة وقواعد المؤسسة العسكرية وطيف واسع جدا من السودانيين – ينازلونهم صراع الحكم والسيطرة والإدارة.

أو كما يسميهم الأستاذ وجدي صالح – بالانقلابيين ومن يؤيدونهم. هذا الفريق ليس سهلا من حيث العدد والنوع والمسؤولية والتأثير. وإلا لما ذهبت إلى جزء مهم منه في يوم من الأيام قوى الحرية والتغيير. وقدمته وتفاوضت معه رغم رأي الشارع الثوري وامتعاضه. في انقلاب ذكي مبكر لها على الشارع كما فعل أسلافها في الانقلابات السابقة.

ثم جلست إليه أخرى ورضيت به شريكا في الحكم رغم مجزرة التاسع والعشرين من رمضان الثالث من يونيو 2019م على أبواب القيادة. دون أن يطرف لها جفن، ودون أن تحقق لأم أو أرملة أو يتيم قصاصا أو عدالة.

هذا وقد كانت غالبية الشعب في صفها، حتى الشرفاء المتفائلين بالثورة من مؤيدي نظام البشير. ومع ذلك ذهبت الحرية والتغيير إليهم وارتضتهم شركاء.

فكيف بها الآن – وقد انفض عنها الكثيرون ممن كانوا وقودا في الشوارع والمواجهات. فضلا عمن فقدتهم ممن تعاطفوا معها من المحايدين وبعض أنصار نظام البشير.

كيف لها أن تتحدث بمثل حديث الأستاذ وجدي صالح، الذي هو أحد قادتها – ذلك الحديث المملوء باللا مبالاة والسخرية والاستخفاف بمن كانوا معهم جزءا من الحرية والتغيير والحكومة.

طريقة التحدث عن رفقاء الأمس وشركائه فضلا عن المضمون، لا تليق بقيادي. يبتغي أن يجعل الإعلام مطلعا على ما يدور في الغرف المغلقة لأكبر تجمع سياسي يتولى أمر الناس في بلد تتنازعه المهددات من كل حدب وصوب.

المصلحة الوطنية تستدعي ألا تسمح مؤسسة لنفسها أو تنظيم أو جماعة أو فرد باحتكار التفاوض وتقرير مصير هذه البلاد التي هي ملك للجميع، بعيدا عن بقية الشركاء.

علينا أن نعترف قبل فوات الأوان بأننا جميعا في ذلك الحق سواء، مع اختلاف الوسائل والطرائق.

وعلينا أن نستلهم من الماضي القريب والزمن المعاصر – وليس التاريخ البعيد – انفصال الجنوب والوثيقة الدستورية وسلام جوبا والمسارات.

وأننا كم أخطأنا جميعا في حق هذا البلد حال كوننا حكاما. لم نستشعر أهمية بناء المؤسسات وإعلاء قيمة وسيادة حكم القانون.

وحال كوننا معارضة إذ حاربناه كما حاربنا الأنظمة. وشاية بالمصانع حد التفجير، وتدبيجا للتقارير حد الحظر وقوائم الإرهاب وحزم العقوبات.

وحربا شعواء على المدن والبلدات حد الإزالة حرقا وتقتيلا.

ثم الاستقواء بالأجنبي على فرض ما نؤمن به على الآخرين من الشركاء – سياسيين كانوا أم جماهير مواطنين عنوة وقهرا.

كم نحن نخطئ حينما نتناسى أنه حينما تشتد وطأتنا على الشركاء – فإن ثائرتهم ستثور.

فيسخرون كل طاقاتهم لاستنزاف النظام الحاكم والوطن على حد سواء. فيسقط النظام مهما تطاول عهده ويؤول الأمر للمعارضين ويسقط معه الوطن.

فيجد حكام اليوم معارضو الأمس أنفسهم أمام وطن جريح مهدود في كل مرفق ومؤسسة.

وأنهم حينما يحاولون الانطلاق بذات روح التشفي والقهر والإرهاب والإقصاء – يجعلون المغلوب يذهب مرة أخرى للاستقواء بآخرين ليسقط النظام والوطن، وهكذا…

كان على وجدي صالح أن يخفف من نبرة الاستخفاف والسخرية.

وكان على خالد عمر أن يكون في تطلعاته وأمانيه واقعيا.

وكان على ياسر عرمان أن يترك التنظير مرة واحدة ويكون عمليا، وألا يكون جعفر حسن نرجسيا.

ولقد جعلنا لهم سلطانا، فلا يسرف في التشهير، منهم أحد، إنه كان منصورا.

الاستغراق يا سادتي في الاستخفاف بالشركاء والسخرية منهم والانتقاص من قدرهم والمثالية في التعامل مع المشكلات- مما يزيد الواقع تعقيدا.

ولا ينتج لمشكلة حلا، ولا يطمئن أحدا على حكمتكم ورشدكم يا من تتولون الأمر وتفاوضون باسم الثورة والشعب.

عجبي أنكم يا من تصدرتم هذه الندوة الصحفية ومعكم بقية القادة في الأمة والبعث والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والشيوعي والحركات – لم تستشعروا أنكم تقررون مصير أمة صابرة ووطن جريح كأفراد وليسوا كمؤسسات.

يشارككم في ذلك من الجانب الآخر بعض قادة القوات المسلحة والحركات كأفراد أيضا وليسوا كمؤسسات.

فليست ثمة قرار للمؤسسات في بلادنا. وما مؤسساتنا إلا تبعا لهوى قادتها وصدى لتوجهات مديريها.

فمتى يستشعر قادة المركزي ولجان المقاومة وقادة القوات المسلحة والحركات – عظم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وهم يمارسون أنشطتهم المتضادة في هذا الوطن المسحور ؟!

وكيف يرضون لأنفسهم – وهم جميعا لا يزيدون عن عشرين فاعلا في سلطة الانقلاب والمعارضة – أن يرهنوا هذا الوطن لهذا المصير المحزن ؟!

كيف فات على المدنيين أن اختطافهم للدولة بكثير من قراراتهم غير المدروسة وسوء إدارتهم – سوف لن تسكت عنه القوات المسلحة والمعارضون والدولة العميقة. وأنه لا محالة سوف يتم الانقلاب عليهم؟!

وكيف فات على الفريق البرهان أن انقلابه لن يصل إلى مبتغاه، وللحرية والتغيير ولجان المقاومة وجماهير الشعب الثائرة – قلب ينبض وعين تطرف ؟!

وكيف فات على الشرفاء في المؤسسة العسكرية أن يرتضوا ما آلت إليه بلادنا من مصير ؟!

أليس لهم منذ سقوط البشير ملكها وهذه الأنهار تجري من تحتهم ؟!

ما لا يصل إلى خمسة أشخاص في كل من :

المؤتمر السوداني والشيوعي والأمة والتجمع الاتحادي والبعث والحركات والقوات المسلحة

وما لا يزيد عن العشرين منهم مجتمعين – هم وحدهم من يقررون هذا المصير البائس لهذه الأمة المغلوب على أمرها بخيبة نخبها وقادتها ورجال حكمها وإدارتها !…

على هؤلاء العشرين أن يدركوا جيدا ألا شيء من تميز جعلهم في الصدارة – غير القدر.

فهم ليسوا أكثر وطنية أو نضالا أو تفوقا ممن سواهم.

عليهم أن يدركوا أنهم موغلون في العادية حتى النخاع.

بل أنهم الأفشل والأعجز من بين النخب التي تصدرت مشهد الحكم والقيادة على مر تاريخ الدولة الوطنية في السودان.

فلا شيء لديهم من مسئولية أو رشد أو حكمة أو وطنية.

غرقت البلاد في عهدهم في شلالات من دماء. وتفشت العنصرية بدرجة كبيرة، وانتشر خطاب الكراهية وعلت دعوات الانفصال.

هدر الموارد والتعدي على هيبة الدولة بلغ حدا غير مسبوق، وأصبح آخر الاهتمامات الإنسان.

فلا أمن ولا أمان ولا غذاء ولا تعليم ولا دواء وهجرة للشباب ولا بقاء.

نحن وطن يستحق أن تغربوا عن قيادته وتصدر مشهده.

وتفسحوا المجال فيه لمن يعرفون قيمة العلم، ويقدرون معنى الحياة، ويعرفون أهمية الأوطان، من ذوي الأمانة والمواقف الأخلاقية.

عليكم أن تتراجعوا للشرفاء الأعزاء من شباب ند لمن تتسولونهم. وتبتغون عندهم العزة والجاه والمال، في الإقليم والعالم – دولا ومؤسسات مالية.

بلادنا بحاجة لمن يعرف قيمتها ويطلب ثمنها، وأنتم لا تعرفون ولا تطلبون.

أن توفر الكهرباء خلال عام والمياه – فليس مستحيلا. وسهل يسير خلال عام أن تحقق الاكتفاء قمحا وغذاء. وهين بسيط أن تجلب الأمان والدواء..

والسكك الحديدية والبواخر والطرقات والموانئ.

ليس صعبا أن تشيد المطارات وتحط الرحال في المطارات بعد عامين أو ثلاثة.

بعد أن تحلق بعيدا بعيدا وتعانق السحاب والفضاء

فقط تنحوا… ففي بلادنا رجال من الشباب يسدون عين الشمس… يزهدون في الحرام والحلال يحبون الأرض والإنتاج والتعدين والزراعة. ويؤمنون بالبحث والعلوم والتقانة.

لا يبتغون سوى السمو والرفعة والمجد للوطن – (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

سُورَةُ الأَحۡزَابِ: ٢٣

إن بلادنا قد تأخرت كثيرا عن ركب البلدان بعدما كانت متقدمة على كثير منها – أصبحت الآن في ذيل الشعوب والأمم.

الموارد التي عندنا ليست عند أحد. لكن عجز القادة والنخب والمديرين والحكام. تذكروا أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.

(فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ)

سُورَةُ التَّكۡوِيرِ : 26