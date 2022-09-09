بسبب عدم منحها الرخصة عائشة الجبل تقتحم اتحاد المهن الموسيقية  وتشتاط غضبا وتطلق الاتهامات

الخرطوم : سعيد عباس

اتهمت المطربة عائشة الجبل بعض الجهات والمسئولين بمحاربتها فيما يتعلق بنيل رخصة ممارسة المهنة ،وتفيد مصادرنا بأن عائشة الجبل زارت اتحاد الفنانين ظهر الأربعاء مطالبة بالوقوف معها بعد أن كالت الاتهامات لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية الذي قالت إنه ماطلها في الحصول على رخصة ممارسة المهنة ،وقالت خلال حديثها لأعضاء اتحاد المهن الموسيقية بالموردة بأن المجلس يتعامل بطريقة الخيار والفقوس ، وقالت ان هناك فنانين تصلهم الرخصة في منازلهم .

وتفيد مصادرنا بأن عائشة الجبل اقتحمت مجلس المهن الموسيقية ظهر الأربعاء وطالبت بضرورة إعطائها رخصة مزاولة المهنة ،ودخلت في جدال عنيف مع أعضاء المجلس الذين أصروا على أن تمر عبر لجنة اجازة الأصوات والأعمال التي يرأسها الموسيقار محمد الأمين .

و تفيد مصادر “كوكتيل” بأن أعضاء مجلس المهن يصرون على منح الرخصة عبر الطريق القانونية لكل المتقدمين لنيل الرخصة وفق الأسس واللوائح الفنية والقانونية المعمول بها ، لنيل الرخصة ، فيما افاد متابعون بان مجلس المهن قد عمته حالة من الغضب بسبب الطريقة التي تعاملت بها عائشة الجبل وحديثها الذي قالوا بأنه يخلو من احترام وتقدير المجلس كمؤسسة ، من ناحية اخرى تفيد متابعات (كوكتيل ) بأن الجبل ستقابل اللجنة يوم الثلاثاء للنظر في أهليتها لنيل الرخصة.