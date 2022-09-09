سالمون كالو ينتقل للدوري الجيبوتي

أعلن نادي أرتا سولار الجيبوتي، الذي سيواجه فريق المريخ السوداني، بالدور الأول التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يوم الأحد المقبل، عن تعاقده الرسمي مع أسطورة منتخب كوت ديفوار واللاعب السابق بتشيلسي الإنجليزي، سالمون كالو.

ولم يقدم نادي أرتا سولار تفاصيل عن الصفقة مع المهاجم كالو، التي تمت ضمن 8 صفقات أخرى أبرمها النادي الجيبوتي ونشرها على صفحته بفيسبوك الخميس.

كما كشف النادي أنه تعاقد مع مهاجم سيمبا السابق والمنتخب الأوغندي تاديو لوانجا، ومدافع أسيك الإيفواري جيليه برايفيت، ومدافع بيترو الأنجولي دوناليو دوانلا.

وكان سالمون كالو قد خاض 6 مواسم متتالية مع تشيلسي الإنجليزي من 2006 وحتى 2012، قبل أن يخوض بعدها موسمين مع ليل الفرنسي حتى 2012، ثم 6 مواسم مع هيرتا برلين من 2014 وحتى 2020، وخاض الموسم الماضي مع نادي بوتافوجو البرازيلي.