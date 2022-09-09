محسن سيد: الرديف يوسع قاعدة اختيار منتخب السودان

كشف محسن سيد، المدير الفني لمنتخب السودان الرديف، الغرض من تكوين هذا المنتخب، وذلك بعد 3 أيام من انطلاق تدريباته.

وقال محسن سيد لكووورة: “المنتخب الرديف هو في الأساس لتوسيع قاعدة الاختيار للمنتخب الأول”.

وأضاف: “تم تكوين المنتخب السوداني الرديف، بقصد منح فرصة الاختيار لأبرز اللاعبين والمواهب الذي ظهروا بآداء جيد في مسابقات الدوري السوداني الممتاز والدوري التأهيلي المؤهل للدوري الممتاز، ولاعبين من دوري المستوى الأول بالعاصمة الخرطوم”.

وأكد محسن سيد، أن المنتخب الرديف سوف تتم تصفيته يوم غدٍ السبت، وسيخوض خلال الفترة القريبة المقبلة، عددا من المباريات الودية أمام منتخبات الناشئين والشباب وغيرها من الفرق.

يذكر أن منتخب السودان الرديف سيغادر ضمن بعثة تضم أيضًا منتخبي الأولمبي والشباب، يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري إلى الجزائر لخوض مباريات ودية دولية هناك.