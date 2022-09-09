جراهام بوتر مدربا لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي، الخميس، التعاقد مع جراهام بوتر لتولي تدريب الفريق، بعد رحيل توماس توخيل.

ووفقا لما ذكرته صحفية “ذا صن”، وافق بوتر مدرب برايتون السابق، على التعاقد مع البلوز لمدة 5 سنوات، بعد مفاوضات سريعة بدأت الأربعاء.

وتحرك تشيلسي بسرعة للتعاقد مع بوتر، لخلافة توخيل، الذي أقيل من منصبه بعد خسارة البلوز 0-1 أمام دينامو زغرب في دوري الأبطال.

ولم يتردد برايتون في السماح لتشيلسي بالتحدث إلى مدربه، وعقدت محادثات افتتاحية بين الطرفين، بعد ساعات من إقالة توخيل.

وبعد مناقشات إيجابية مع المالكين تود بويلي وبغداد إجبالي، وافق بوتر على تدريب البلوز.

وتم الانتهاء من حزمة تعويضات لا تقل عن 20 مليون إسترليني لصالح برايتون، مع مدفوعات أخرى لتغطية خسارة المدربين بيلي ريد وبيورن هامبرج بالإضافة إلى خبير الانتقالات كايل ماكولاي، وجميعهم سينتقلون إلى تشيلسي مع بوتر.

وقضى بوتر، 120 دقيقة في مركز تمارين برايتون صباح الخميس، وجمع أغراضه قبل توديع النادي، والتوجه إلى ملعب تشيلسي التدريبي في كوبهام لإبرام الصفقة.