ليفاندوفسكي لاعب جولة أبطال أوروبا.. وهدف مبابي الأفضل

فاز النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على حسابه الألكتروني الرسمي، الخميس، عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة.

وتفوق ليفاندوفسكي على كل من كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي)، وليروي ساني (بايرن ميونخ).

وتقمص ليفاندوفسكي دور البطولة في فوز برشلونة 5 / 1 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، في مستهل لقاءات الفريقين بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات، التي تضم أيضا بايرن ميونخ الألماني وإنتر الإيطالي، وذلك عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) في المباراة التي أقيمت على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني.

وانتقل ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادما من بايرن، الذي يستعد لملاقاة الفريق الإسباني على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية في الجولة المقبلة للمجموعة.

وأعلن يويفا أيضا عن أفضل هدف في الجولة الأولى، حيث اختار الهدف الأول الذي أحرزه كيليان مبابي في مرمى يوفنتوس، خلال فوز باريس سان جيرمان 2 / 1 على الفريق الإيطالي، الثلاثاء، على ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتلقى مبابي تمريرة أمامية رائعة من زميله البرازيلي نيمار، ليسدد مباشرة تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق الضيف، الذي استقبل هدفا آخر من المهاجم الفرنسي الشاب في اللقاء.