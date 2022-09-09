عاجل: فيفا تحرم المريخ من التسجيلات لـ(3) فترات، بسبب قضية اللاعب النيجيري أديلي.. واللاعب يقول لـ(السوداني): أرفض التقسيط، وفي السودان اتّفقت معهم على (40) ألف دولار وتفاجأت بإحضارهم تذكرة لي ومُطالبتي بالمُغادرة