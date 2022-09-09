عاجل: فيفا تحرم المريخ من التسجيلات لـ(3) فترات، بسبب قضية اللاعب النيجيري أديلي.. واللاعب يقول لـ(السوداني): أرفض التقسيط، وفي السودان اتّفقت معهم على (40) ألف دولار وتفاجأت بإحضارهم تذكرة لي ومُطالبتي بالمُغادرة أخبار السودانالرياضة By alsudani On 9 سبتمبر, 2022 4:28 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)