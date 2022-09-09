مجلة الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال تحتفي بالبروفيسور المرحوم حافظ الشاذلي

كتب: ضياء الدين بلال

احتفت مجلة الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بالبروفيسور المرحوم حافظ الشاذلي، أستاذ واستشاري طب الأطفال، ومن مُؤسِّسي كلية الطب بجامعة الجزيرة وجامعة الخليج بالبحرين، ومن أوائل الأساتذة في تدريس طب الأطفال بكلية الطب بجامعة الخرطوم، احتفت به المجلة العالمية هذا العام واحداً من ضمن ثلاثة رُوّاد لطب الأطفال الشامل في العالم.

يُشار إلى أنّ المجلة تأسّست عام ١٩٢٦م، وهي المجلة الرسمية للكلية الملكية البريطانية أعرق كليات الطب في العالم.

التحية والتقدير والإجلال للهرم الطبي الفذ المرحوم البروفيسور حافظ الشاذلي تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته جزاءً ثواباً على ما قدّمه لأطفال السودان في كل بقاعه من نمولي إلى حلفا، ومن بورتسودان إلى الجنينة خلال عمله المُمتد وعطائه النبيل طوال مسيرة حياة زاخرة تجاوزت التسعين عاماً إلى أن لقي ربه راضيًا مرضيًا إن شاء الله، قبل أعوام قلائل.

والتحية مُمتدّة لأسرته الكريمة ولابنه البار الدكتور أسامة الشاذلي، السائر على الدرب، والمُلتزم بالسلوك والنهج (الطب رسالة إنسانية وليست مهنة ربحية) للحصول على الأموال والامتيازات، فقد ترك أسامة مواقعه في المستشفيات البريطانية، ورفض مُغريات اغتراب الأطباء ليقيم في السودان أستاذاً لطب الأطفال بكلية الطب جامعة الخرطوم واستشاري طب أطفال بمستشفى أحمد قاسم ومديراً لمستشفى والده الخاص المستشفى الدولي ببحري.

والتحية موصولة لكل طلاب البروف حافظ الشاذلي في كل أنحاء العالم وداخل السودان.

والمجد والفخر والاعتزاز لهذا الشعب الكريم الذي أنجب أمثال هؤلاء الذين يرفعون اسم وطنهم عالياً في المنصّات العلمية والعالمية.