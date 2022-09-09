السفير البريطاني في السودان جايلز ليفر ينعي رحيل الملكة اليزابيث الثانية

وفاة جلالة الملكة إليزابيث هي لحظة الحزن الأكثر عمقاً. كانت فترة حكم الملكة هي الأطول في التاريخ البريطاني. وبالنسبة لنا جميعا تقريبا في المملكة المتحدة كانت الملك أو الملكة الوحيدة التي عرفناها طيلة حياتنا. لقد ألهمتنا بخدمتها الهادئة الملتزمة في الاحتفالات والأحزان الوطنية.

شهد عهد الملكة إليزابيث الثانية تغيرات هائلة. اعتلت العرش عندما كان العالم لا يزال يعيد البناء بعد أهوال الحرب العالمية الثانية. شملت فترة حكمها الانتقال من الإمبراطورية إلى الكومنولث، بداية ونهاية الحرب الباردة، والتحول الاجتماعي والاقتصادي الجذري في المملكة المتحدة. خلال كل هذه التطورات التاريخية، قدمت الملكة حضوراً ثابتاً مطمئناً، وأدت دورها بتفاني وكرامة ثابتين على مدى سبعة عقود. استمرت الملكة في أداء واجباتها الرسمية حتى أيام قليلة قبل وفاتها.

سوف يشعر بهذا الفقد بعمق ملايين الناس في المملكة المتحدة، وفي الدول الـ 14 الأخرى التي كانت تشغل فيها الملكة منصب رئيس الدولة، وفي الكومنولث، والعديد من البلدان الأخرى حول العالم.

أعلم من مئات الرسائل التي تلقيتها بالفعل أن هذا الفقد يشعر به الكثير من السودانيين بشدة أيضا.

زارت الملكة السودان عام 1965 وظلت تفكر بكم منذ ذلك الحين. كتبت العام الماضي رسالة تذكر فيها ذكرياتها العزيزة عن السودان وتنقل أطيب تمنياتها للشعب السوداني. لم تنس الأشخاص الذين قابلتهم في حياتها الرائعة، ولن ينساها جميع الأشخاص الذين ألهمتهم طوال فترة خدمتها.

سنفتح كتابا للتعازي في السفارة البريطانية لجميع الذين يرغبون في تقديم التعازي في السودان: ستنشر السفارة المزيد من التفاصيل قريباً.

في الوقت الحالي، فإن أفكارنا وصلواتنا مع العائلة المالكة وهم يحزنون على فقدهم، نحن نحزن معهم.