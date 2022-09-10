بدء التحضيرات لزراعة 36 مليون شجرة بالسودان

الخرطوم : سعيد عباس

بدأت التحضيرات القبلية لزراعة 36 مليون شجرة بالسودان في مبادرة سمو الامير محمد بن سلمان تحت عنوان "الشرق الأوسط

الأخضرتحت رعاية عضو مجلس السيادة الطاهر حجر وذلك بعد موافقة رئيس مجلس السيادة على ذلك المشروع بالتضامن مع منظمة

محبي البيئة والطبيعة ومن جهته قال الامين العام لمنظمة محبي البيئة والطبيعة سيد الحاج أبو ورقة بأنهم في قمة استعدادهم لتنذيل ذلك المشروع الضخم على ارض الواقع لينعم السودان بالخير والنماء وتغطية أراضيه بالخضرة والجمال درءا لآثار الجفاف والتصحر وقال ان المشروع سيفتح آفاقا كبيرة لتوظيف الشباب ويسهم بقدر كبير وعال لمحاربة الجفاف والتصحر بالمنطقة والإقليم