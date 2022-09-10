إبراهيم شلضم يهاجم اتحاد الفنانين ويكشف الكثير شلضم : دفعت الكثير لخزانة الاتحاد وشيدت مسرح النادي والفندق وهذا جزائي(…)

الخرطوم : سعيد عباس

قال متعهد الحفلات الجماهيرية ابراهيم شلضم بانه دفع الكثير من الأموال لخزانة اتحاد الفنانين وفق اتفاقيات قانونية مبرمة بينهم، وقال انه قام بزيادة الأجور لعدة مرآت ولكنه سئم من تلك الزيادات غير المبررة، وافاد شلضم بأنه جلس مع عدد كبير من أعضاء الاتحاد لرأب الصدع والهوة المفتعلة بينه وبين الاتحاد حتى يتوافقوا ولكنه يتفاجأ كل مرة بانهم ينقضون العهد، وافاد شلضم بانه قام ببناء فندق ومسرح

بمبالغ طائلة ودفع آلاف الدولارات لخزينة الاتحاد بعد ان جلس مع عدد من الاتحادات المنتخبة ،وقال شلضم بانه يتفاجأ كل يوم بان هنالك جهات تسعى بصورة خبيثة لاستهدافه وقال ان الدكتور عبد القادر سالم جلس معه عدة مرات مع عدد من أعضاء الاتحاد