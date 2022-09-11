والى الخرطوم: الخدمات والبنى التحتية تعكسان واقعاً مريراً ومزرياً

الخرطوم: ابتهاج متوكل

قال والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إن قطاع الخدمات والبنى التحتية بالولاية، يعكس (واقعاً مريراً ومزرياً وشبه منهار)، بتراجع مستوى الخدمات وضعف البنى التحتية، ما أدى إلى “فجوة” بين الاحتياج والمتوفر والمستهدف والمتاح، بسبب الطلب المتزايد وعدم التوسع والمواكبة لحجم السكان.

وأوضح حمزة، أمس، في ورشة ” تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر أنظمة البوت”، أن إمكانيات الولاية غير قادرة على فعل “أي شيء لوجه العاصمة التعبان”، مما اضطر إلى اللجوء إلى نظام (البوت) لتمويل مشاريع متعطلة عن التنفيذ، وأخرى جديدة تستعد الولاية لطرحها على المستثمر الوطني والأجنبي.