(36) منحة دراسية من “الأزهر الشريف” بمصر لطلاب السودان

الخرطوم : السوداني

ثمن الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، جهود القيادة السياسية في مصر للنهوض بالسودان، ووقوفهم بجانب الشعب السوداني في الأزمات والأوقات كافة.

وأعرب البرير في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامها حزب الأمة القومي بمناسبة قيام السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بتوزيع (36) منحة دراسية من الأزهر الشريف على الطلاب والطالبات بالسودان، عن فتح آفاق التعاون بين مصر والحزب والمنح الدراسية المصرية.

وأشاد البرير بجهود السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، في تقريب وجهات النظر وفتح آفاق التعاون والحوار في الأصعدة والمجالات والقطاعات كافة، ودوره الكبير في المساعدات المصرية للشعب السوداني.