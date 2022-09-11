“التخصصات الطبية” يطالب بالاستقلالية المالية وتوفير مقر جديد

الخرطوم: مهند عبادي

شكا مجلس التخصصات الطبية من عجز كبير في الميزانية المحددة له من قبل الحكومة، في وقت طالب فيه المجلس بمنحه الاستقلالية المالية وتوفير مقر جديد يتسع للحجم الضخم للمتدربين.

وقال رئيس المجلس بروفيسور محمد المكي عبد الله “الرشيد” إنهم سبق أن طرقوا أبواب مجلس الوزراء والمؤسسات الرسمية لمعالجة قضايا المجلس، لكنهم لم يتلقوا ردوداً.

وأضاف: “أرسلنا العديد من الخطابات والمطالبات، لكن دون فائدة”، وشدد على ضرورة أن يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية، فضلاً عن الاهتمام بالمهن الصحية والصيدلة والقبالة والتمريض، ودعا إلى تطوير المستشفيات الحكومية باعتبارها المواعين الأساسية لاستيعاب وتدريب الأطباء.