المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين يعقد اجتماعه الأول ويُشكِّل (8) سكرتاريات

الخرطوم: السوداني

عقد المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين السودانيين، اجتماعه الأول أمس بكامل عضويته، حيث أكمل المكتب التنفيذي تشكيل سكرتارياته.

وقالت سكرتيرة الإعلام، نضال عجيب، إن المكتب استند على النظام الأساسي لتسميل السكرتارية، وتم تشكيل (8) سكرتاريات، مضيفة أنه تمت تسمية: “سكرتارية العون القانون – طارق عثمان، سكرتارية النوع الاجتماعي – لبنى عبد الله، سكرتارية التدريب – هانم آدم، سكرتارية الشؤون الخارجية – طاهر المعتصم، سكرتارية الإعلام – نضال عجيب، سكرتارية الشؤون الاجتماعية – وليد النور، سكرتارية الدار والمناشط – يوسف حمد، سكرتارية الفرعيات والروابط المتخصصة – مهند بكري”.

وأوضحت أن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين السودانيين، دعا أعضاء المجلس الأربعيني وكل أعضاء النقابة للانخراط والانضمام لأي من السكرتاريات كلٌّ وفق رغبته وقدرته على العطاء.