وفدٌ من الأمة القومي يعزي في الملكة إليزابيث الثانية بالسفارة البريطانية

الخرطوم: السوداني

أدى وفد من حزب الأمة القومي، برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر، واجب العزاء لسفير المملكة المتحدة وطاقم السفارة بمقر السفارة البريطانية في الخرطوم، معرباً عن تعازيه الحارة للملك تشارلز الثالث والأسرة المالكة والحكومة ولشعب المملكة المتحدة الصديق في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية.

وضم وفد الحزب، د. الواثق البرير، الأمين العام للحزب والباشمهندس صديق الصادق المهدي والدكتور عبد الحليم عيسى تيمان مساعدي الرئيس وحليمة البشير نائبة الأمين العام والصادق بابو نمر عضو المكتب السياسي وصلاح جلال وخالد عويس القياديين بالحزب.

وبحسب ما أوردته أمانة الإعلام بالحزب، فإنّ الوفد عبّر عن تطلعات حزب الأمة القومي في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين شعبي السودان والمملكة المتحدة، في إطار المصالح المشتركة وخدمة السلام والاستقرار في العالم.