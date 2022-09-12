الطرق والجسور تواصل المعالجات الهندسية بالخرطوم

الخرطوم: السودانى

تواصل فرق هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم المعالجات الهندسية والاستدامة والتسيير لأعمال الخريف بمحليات الولاية.

في محلية أمدرمان يتم تشييد مصرف جديد بطول واحد كلم شرق استاد المريخ، وذلك لمعالجة مشكلة تصريف المياه، حول المنطقة، كما تجري أعمال استدامة وتسيير لمصارف الرباطاب وجورج مشرقي.

أما محلية أمبدة فتجري بها أعمال استدامة وتسيير لمصارف الـ٤٠ ودنقلا والـ٢٤.

وبمحلية كرري، تتم أعمال استدامة وتسيير شارع الواجهة قطاع كرري. أما محلية الخرطوم فتجري فيها أعمال الاستدامة والتسيير لمصرف الخرطوم 2 و شفط مياه صرف صحي وتسيير مياه مصرف شارع محمد نجيب المسار الغربي.