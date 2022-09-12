السفير الأمريكي جون جودفري خلال زيارته جامعة الفاشر اليوم، متحدثاً عن قيمة التعليم في إعداد الأجيال القادمة، مع نائب رئيس جامعة الفاشر، مدير مركز دراسات السلام بجامعة الفاشر، الذي عرّف السفير بأنشطة المركز المتعلقة بقضايا السلام في إقليم دارفور. أهم الاخبار By alsudani On 12 سبتمبر, 2022 4:04 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)