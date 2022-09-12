السفير الأمريكي جون جودفري خلال زيارته جامعة الفاشر اليوم، متحدثاً عن قيمة التعليم في إعداد الأجيال القادمة، مع نائب رئيس جامعة الفاشر، مدير مركز دراسات السلام بجامعة الفاشر، الذي عرّف السفير بأنشطة المركز المتعلقة بقضايا السلام في إقليم دارفور.