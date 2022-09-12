القافلة الطبية المصرية تقدم خدماتها بمستشفى دنقلا التخصصي وسط إقبال كبير من المرضى

الخرطوم: السوداني

بدأت اليوم القافلة الطبية المصرية؛ تقديم برامجها بمستشفى دنقلا التخصصي، في تخصصات الأطفال والباطنية والصدرية وطب المناطق الحارة، حيث تأتي القافلة دعماً وسنداً من الحكومة المصرية لدرء آثار الخريف بالولاية.

المدير العام لوزارة الصحة بالشمالية د. نزار عثمان محمد، قال ان القافلة وجدت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً من حكومة الولاية الشمالية والمواطنين، وأضاف لوكالة السودان أن اليوم الأول لبرنامج القافلة بالمستشفى شهد تدافعاً من المرضى للاستفادة من الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها القافلة.

موضحًا ان وفد القافلة سيقوم بزيارات لعدد من المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول بالولاية الشمالية.

من جانبه، أكد رئيس القافلة المصرية د. هاني فؤاد أن القافلة للولاية الشمالية جاءت في إطار توطيد العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وادي النيل، والوقوف مع الشعب السوداني لتجاوز محنة الأمطار والسيول والفيضانات، وأشاد بحُسن الاستقبال وكرم الضيافة من المسؤولين وإنسان الولاية، مضيفاً أن الأطباء المشاركين في القافلة حريصون على تقديم خدمة طبية وصحية متميزة للمرضى في التخصصات المذكورة.

المدير الطبي لمستشفى دنقلا التخصصي د. طارق إبراهيم، سجّل إشادته ببرامج القافلة، مؤكدًا جاهزية المستشفى لتوفير كافة المعينات والمساعدات الممكنة لتسهيل مهمة القافلة حتى تتمكن من تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية.

هذا وعبّر عدد من المرضى في استطلاعات لوكالة السودان، عن مدى سعادتهم وارتياحهم الكبير بمستوى الخدمة الطبية المتطورة التي قدمت لهم في تخصصات الأطفال والباطنية والصدرية وطب المناطق الحارة، مشيدين بجهود ودعم جمهورية مصر العربية لتخفيف حجم المعاناة عن المتأثرين جراء الأمطار والسيول بالولاية الشمالية.