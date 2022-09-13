الاتحادي الديمقراطي يتبرأ من قرار تنسيقية الوحدة بفصل (الأصل)

الخر طوم – مهند عبادي

تبرأ الحزب الاتحادي الديمقراطي من قرار تنسيقية أحزاب الوحدة الاتحادية والقاضي بفصل الاتحادي (الأصل) .

وأعلن الحزب في بيان صحفي، أمس الاثنين، ممهوراً بتوقيع الناطق الرسمي للحزب، محمد الشيخ محمود، تمسكه بالوحدة الاتحادية .

ووصف خطوة فصل (الأصل) بغير الموفقة، وأنها لم تعرض على أجهزة الحزب وتعبر فقط عن رأي قائليها غير المفوضين باتخاذ القرار.

وأكد البيان استمرار التنسيق والتفاهم مع (الأصل) باعتباره أحد الأحزاب الكبرى وصولاً للوحدة الاندماجية الكبرى التي تعمل على مع كل المكونات الاتحادية بلا استثناء وتأسيس حزب حداثي برامجي مبني على المؤوسسات ويخاطب القضايا الحياتية بلغة العصر ويسهم في صناعة الأمن والاستقرار بالبلاد .