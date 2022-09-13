مباحثات سودانية أمريكية حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

الخرطوم : السودانى

بحث ممثلون لحكومتي السودان وأمريكا قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وكيل وزارة العدل، هويدا عوض الكريم، ومن الجانب الأمريكى نائبة سفير واشنطن لدى الخرطوم .

وقالت وكيل وزارة العدل إن اللجنة درست التقرير الأمريكي الأخير حول هذه القضايا، وخلصت إلى كتابة بعض الملاحظات، معربة عن أملها في أن تكون هذه الملاحظات محل اهتمام السفارة، مؤكدة حرص حكومة السودان على التعاون مع السفارة الامريكية ومدها بكل المعلومات الصحيحة، وقالت إن التقرير جاء في ظروف استثنائية، وكذلك الرد عليه.

ومن جانبها أكدت نائبة السفير الأمريكي ،لوسي تاملين، ضرورة عقد اجتماعات دورية مع السفارة لعكس جهود السودان فى هذا الملف، مشيرة الى أن قضية الاتجار بالبشر قضية تتطلب جهوداً كبيرة من مؤسسات الدولة كافة.

وقالت – بحسب وكالة السودان للأنباء- إن عمل السفارة هو متابعة ملف الاتجار بالبشر ومساعدة الفريق الذي يتولى كتابة التقارير ومساعدة حكومة السودان في مكافحة هذه الظاهرة.