أم درمان تستعد لاحتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف

الخرطوم: السودانى

استعرض اجتماع اللجنة العليا للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف 1444 هجرية بمحلية أمدرمان برئاسة مدير الشئون الإدارية والخدمة المدنية بالمحلية، موسى بابكر، استعرض مهام اللجنة العليا واللجان الفرعية للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بساحة مسجد الخليفة بامدرمان

ودعا مدير الشئون الإدارية والخدمة المدنية رئيس اللجنة العليا للاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف إلى الإسراع في تجهيز مكان الاحتفال ونظافته و عمل لوحات إعلانية ولافتات بالشوارع التي تمر بها زفة المولد النبوي الشريف توضح عظمة المناسبة بجانب الالتزام بالاشتراطات الصحية وصحة البيئة وإنفاذ الموجهات الأمنية والنواحي الصحية وضوابط الاحتفال .