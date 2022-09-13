(39) مليون جنيه لحماية الموسم الزراعي بكسلا

الخرطوم: السودانى

بحثت اللجنة العليا لتأمين الموسم الزراعي الصيفي بولاية كسلا في اجتماعها برئاسة والي الولاية المكلف، خوجلي حمد عبد الله، السبل الكفيلة لحماية وتأمين الموسم الزراعي من كل أشكال المهددات .

وقال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، د. خضر رمضان، إن الاجتماع حدد ست نقاط للحماية على مستوى الولاية في مناطق الزراعة المطرية شبه الآلية عبر قوة تتحرك في مساحات معينة لكل قوة، لحماية المشاريع الزراعية من التعديات والحيوانات وتهريب المحاصيل.

وأضاف خضر أن الموسم الزراعي من أنجح المواسم، حيث تمت زراعة مليونين ونصف المليون فدان في مناطق الزراعة جنوب الولاية منها مليون و(700) ألف فدان ذرة، و(800) ألف فدان سمسم إضافة إلى مساحات القطاع المطري التقليدي البالغة (450) ألف فدان قاربت على الحصاد.

وأشار مدير عام الوزارة إلى الاحتياجات المطلوبة لمقابلة عمليات الحصاد المتمثلة في 50 ألف (بالة) خيش أي ما يعادل (15) مليون جوال لتغطية محاصيل السمسم، الذرة، فول الصويا والعدسية .

وتوقع تحقيق حوالي (8) ملايين جوال من الذرة الرفيعة في القطاع المطري، و(2) إلى (3) ملايين جوال من السمسم، كاشفا عن توفير (39) مليون جنيه للحماية، وتم توزيع المبالغ على الجهات ذات المصلحة من المحاصيل.