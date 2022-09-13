جهاز تنظيم الاتصالات يحذر من الروابط المتداولة عبر الوسائط

الخرطوم: السودانى

دعا جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، إلى أخذ الحيطة والحذر من الروابط المتداولة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط الاجتماعية

وحذّر تنظيم الاتصالات من طلب معاملات مالية من تحاويل أو خلافه إلاّ بعد التأكّد من الشخص المرسل إليه

وقال المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، الصادق جمال الدين، بحسب وكالة السودان الرسمية، الاثنين، إنّ هناك تزايداً في رسائل التصيد الاحتيالي.

وأضاف:”هي محاولة انتحال الهويّة على الوسائط الاجتماعية والتأثير على المستخدم لطلب دعم مادي أو لإدخال معلومات شخصية مثل كلمة المرور، الرقم الوطني، أو أيّ رمز خاص بتفعيل حسابك”.

وتابع: “تضاعفت هذه المحاولات وأصبحت أكثر تعقيداً”.