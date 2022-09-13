تأجيل انطلاقة العام الدراسي بالبلاد إلى 2 أكتوبر المقبل بسبب السيول والأمطار

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير التربية والتعليم المكلف الأستاذ، محمود سر الختم الحوري، عن تأجيل انطلاقة العام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م بالبلاد إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير عقب اجتماع قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء اليوم، أن تأجيل انطلاقة العام الدراسي جاء بسبب الظروف المحيطة بالولايات المتأثرة بالسيول والفيضانات وذلك لإتاحة الفرصة لها لوضع المعالجات المطلوبة للمدارس المتأثرة بالسيول والتي تبلغ حوالي (٦٢٣) مدرسة.

وكان القطاع قد استعرض في اجتماعه اليوم، تقريراً حول الاستعدادات للعام الدراسي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م، وخطة وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠٢٢م، الهادفة لقبول جميع الأطفال في سن التمترس واستكمال المرحلة المتوسطة وتطوير التعليم الفني والتوسع في التعليم التقني والتقاني، فضلاً عن تطوير المناهج وتشييد وتأهيل المدارس وتحسين البيئة المدرسية في مناطق العائدين والنازحين، بجانب الاهتمام بالتعليم النوعي للرُّحّل وتعزيز محو الأمية وتعليم الكبار.